2018-10-22T13:08:51+03:00
Общество

Полицейские закрыли дело брянца, защитившего 88-летнюю старушку

Такое решение приняли после проверки
Мария Дедкова
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Фото: Клинцы.ИНФОФото: Клинцы.ИНФО
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Брянская полиция закрыла дело Леонида Щепеля, который защитил избитую в Клинцах старушку.

- Гражданин действовал, защищая жизнь и здоровье жертвы, и своими действиями предотвратил более тяжкие последствия, - говорят в пресс-службе УМВД России по Брянской области. - После проверки 19 октября было решено прекратить дело из-за отсутствия состава административного правонарушения.

Как отметили полицейские, защитивший избиваемую женщину сосед не имел намерения причинять травмы нападавшему.

Напомним, 16 сентября во дворе дома на улице Калинина в Клинцах 32-летний горожанин жестоко избил пенсионерку. У пожилой женщины оказались выбиты зубы и сломаны ребра. Как рассказали в полиции, по ошибке мужчина позвонил в чужую квартиру, после чего напал на открывшую дверь пенсионерку, обвиняя ее в том, что она забралась в дом. За 88-летнюю женщину заступился учитель ОБЖ Леонид Шепель. Он отбил у дебошира старушку. После этой истории нападавшего задержали. На него завели уголовное дело по статье "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью из хулиганских побуждений". До суда он пробудет под стражей.

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