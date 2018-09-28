2018-09-28T11:10:45+03:00
Общество

Валентина Стененкова стала Почетным гражданином Брянска

Такое решение приняли депутаты горсовета
Елена РАКОВА
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Заседание горсовета Брянска прошло 28 сентября.Заседание горсовета Брянска прошло 28 сентября.Фото: Елена РАКОВА
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Валентина Стененкова стала Почетным гражданином города Брянска. Такое решение депутаты горсовета приняли на очередном, 54-м заседании, которое прошло в пятницу, 28 сентября.

Валентина Стененкова - почетный железнодорожник. Почти 40 лет жизни она трудилась на железной дороге. Начинала в 1957 году путевым рабочим. На заслуженный отдых в 1994 году ушла в должности дорожного мастера станции Брянск-I. За время работы на ее участке не было ни одного чрезвычайного происшествия, не происходило задержек поездов.

Среди наград Валентины Стененковой - орден Трудовой славы трех степеней, знак «Почетный железнодорожник» и знак «Почетный ветеран Московской железной дороги».

До сих пор Валентина Александровна часто встречается с детсадовцами и школьниками, рассказывает детям и подросткам о работе на железной дороге.

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