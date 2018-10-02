Заболеваемость ОРВИ в Брянской области превысила эпидпорог

СЕГОДНЯ 17:30 2018-10-02T18:05:44+03:00

Как не заразиться простудой и гриппом и где сделать прививку

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Пять важных вопросов о предстоящем сезоне гриппа и простуд на Брянщине

В Брянскую область пришли холода, а вместе с ними - простуда. На прошлой неделе с ОРВИ к врачам обратились больше 5,7 тысячи жителей региона.

Как не заразиться ОРВИ и гриппом и где сделать прививку?

1. Болеть будем больше?

Эпидпорог по ОРВИ в Брянской области превышен на 3,2%. На прошлой неделе простуду подхватили 5780 брянцев. Как говорят специалисты регионального управления Роспотребнадзора, случаев гриппа в регионе не зарегистрировали.

- Об эпидемии ОРВИ речи не идет, хотя заболевших становится все больше, - говорит заместитель начальника отдела эпидемического надзора управления Роспотребнадзора по Брянской области Татьяна Усова. - По традиции, подъем заболеваемости как раз приходится на октябрь. Болеют в основном школьники и детсадовцы. Они находятся в больших коллективах, поэтому чаще обмениваются бактериями и вирусами. Гриппа в области у нас нет. Потому что пока ему взяться неоткуда. В Европе, США и странах Азии сейчас спокойная обстановка по заболеваемости.

2. Какой вирус ждем?

В этом году в Брянской области специалисты Роспотребнадзора ожидают прихода «сезонных» типов гриппа А и В, «свиного» и «гонконгского».

В прошлом году гриппом и ОРВИ переболели почти 132 тысячи брянцев. При этом чаще всего инфекция атаковала дошколят и ребят до 14 лет.

Причем, по словам специалистов, благодаря вакцинации болеть гриппом на Брянщине стали почти в три раза реже. Кстати, прививки против вируса в 2017-м получили больше 40 % жителей региона. В этом году за деньги из федерального бюджета планируют привить столько же.

– Но первоначальной партии вакцины, а это 480 тысяч ампул, нам не хватит, - говорит Татьяна Усова. – Мы отправили запрос в областное правительство, чтобы нам дали деньги на еще одну партию. Чтобы привить уже 45% населения. Решение о выделении средств пока не принято. Когда этот вопрос согласуют, прививочная кампания уже может закончиться. И тогда делать вакцинацию бессмысленно – иммунитет не успеет выработаться…

3. Как избежать осложнений?

Сделать прививку против гриппа, как говорят в Роспотребнадзоре, очень важно. С ней болезнь будет протекать легче и быстрее, да и осложнений будет на порядок меньше.

- Некоторые жители области по-прежнему отмахиваются от прививки, мол, я в прошлом году не болел и теперь не заболею, - говорит Татьяна Усова. – Это ошибочное мнение. Обычно бывает так: человек, не сделавший прививку, не заболевает, потому что его окружающие были вакцинированы. И таким образом создали вокруг него заслон от вируса. К слову, у тех, кто не сделал прививки от гриппа, в прошлом году после болезни было на 20% больше осложнений в виде пневмоний. В некоторых случаях грипп провоцирует проблемы с сердцем и нервной системой.

4. Какую вакцину используют?

Прививки брянцам делают препаратом «Совигрипп». Как говорят специалисты, он помогает организму бороться со всеми штаммами гриппа и одинаково хорошо подходит взрослым и детям. К слову, делать прививку нужно каждый год.

- Вирус гриппа постоянно мутирует, - говорит Татьяна Усова. - Прошлогодняя вакцина уже может не защитить от инфекции, которую мы ожидаем в этом году.

Пока вакцину получили 210 тысяч жителей области. В основном это школьники, детсадовцы, пенсионеры и беременные. Обязательно нужно сделать прививки специалистам, которые работают с населением: медикам, педагогам, водителям и военнослужащим.

5. Кому нельзя делать прививки?

В Роспотребнадзоре советуют не откладывать поход к врачу. Чтобы сделать прививку, нужно прийти в поликлинику, к которой приписаны. Сначала заглянуть к терапевту, а потом - на прививку. Иммунитет после вакцинации должен развиться через две недели.

- Нас часто спрашивают, а всем ли можно делать прививку от гриппа? – говорит Татьяна Усова. - Вакцинация противопоказана, если у человека есть аллергия на компоненты вакцины. Нельзя делать укол в период обострения хронического заболевания, простуды или болезни. После выздоровления нужно подождать две недели.

БДИ!

И деньги потратил, и заболел

Эффективность этих препаратов, то есть их способность помогать в борьбе с вирусом гриппа, не доказана, подчеркивают эксперты Роспотребнадзора.

- Гомеопатические препараты. В них нет действующих химических веществ, помогающих бороться с вирусом.

- Иммуностимуляторы на основе трав, БАДЫ (биологически активные добавки), витаминные комплексы. Их эффективность для защиты от гриппа также не подтверждена ни одним серьезным независимым научным исследованием, предупреждают в Роспотребнадзоре.

- Противовирусные лекарства. Доказана эффективность лишь нескольких таких средств. Но использовать их стоит только людям с сильно ослабленным здоровьем, тяжелыми хроническими заболеваниями - чтобы избежать опасных осложнений. Остальным такие таблетки особой помощи не окажут - максимум ускорят выздоровление аж на один день.

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