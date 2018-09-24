Кто ответит за дикую рысь, разгуливавшую по улицам Брянска?

СЕГОДНЯ 18:30 2018-09-24T18:40:53+03:00

В дикой природе при хорошем питании рыси могут вырастать размером с крупную собаку. Фото: Михаил ФРОЛОВ

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Рысь, прогуливающаяся по центру Брянска, наделала много шума в городе на выходных. Крупную пятнистую кошку с характерными «кисточками» на ушах заметили жители улиц 9 Мая и Городищенской в районе старого аэропорта. Видели ее также неподалеку от цирка и автовокзала.

Как сообщают очевидцы в соцсети, рысь была очень худой и не боялась людей. Но напуганные брянцы не выпускали детей за порог. А взрослые присматривали за животным.

Незваная гостья залезла в огород к местным жителям, пробравшись под забором. Владельцы участка, который особенно приглянулся дикой кошке, пару часов не могли попасть к себе домой. Вызвали спасателей. Но их опередили представители владельца животного. Они поймали рысь, которая, к слову, почти не сопротивлялась, посадили в клетку и увезли в неизвестном направлении.

Хозяина большой кошки пока найти не удалось. По одной из версий, животное могло сбежать из цирка. Но как заверили его представители, сейчас крупных кошачьих у них нет.

- С гастролями у нас находится цирковое шоу с бегемотами, - рассказали «Комсомольской правде» в Брянске» в Брянском цирке. – У них в репертуаре нет номеров с дикими кошками. А тигры Марицы Запашной, которые провели у нас больше двух лет, давно увезли.

В полиции пока не собираются расследовать это ЧП.

- С сообщениями о нападении рыси к нам никто не обращался, - прокомментировали ситуацию корреспонденту «Комсомольской правды» в Брянске» в пресс-службе УМВД РФ по Брянской области. – Поэтому никаких решений о возбуждении уголовного дела не принято.

Зато расследованием этого случая заинтересовались в областном департаменте природных ресурсов и экологии.

- Рысь занесена в Красную книгу Брянщины, держать ее в неволе запрещено, - говорит начальник отдела охраны объектов животного мира департамента природных ресурсов и экологии Брянской области Владимир Натекин. – Если такое редкое и опасное животное привезли к нам из другого региона, у владельца обязательно должны быть разрешительные документы. По моим данным, сейчас такие документы есть лишь у жителя Унечского района. Он содержит пожилую рысь, которая раньше работала в цирке. Владельцу животного, которого видели в Брянске, грозит уголовная ответственность.

По словам Владимира Натекина, то, что рысь ни на кого не набросилась, - большая удача:

- Чаще всего такие необычные животные еще котятами нелегально попадают в частные руки. Они привыкают к людям и могут даже дать себя погладить. Но инстинкты хищника никуда не исчезают. Кошачьи могут в любой момент напасть на человека и сильно покалечить. Возможно, животное было больным, поэтому вело себя не агрессивно. Недомогание подтверждает его сильная худоба. Обычно в это время года рыси наедаются впрок на зиму и выглядят упитанными. А если выяснится, что рысь была заражена бешенством, смертельная опасность грозит не только ей, но и владельцу.

Напуганную рысь в Брянске посадили в тесную клетку и увезли в неизвестном направлении. Фото: vk.com, Светлана Лагерева.

В региональном департаменте природных ресурсов признаются, что самостоятельно им будет трудно отыскать владельца рыси.

- Дело в том, что лишь полицейские могут устроить обход, проверить документы, - говорит Владимир Натекин. – Но территория, где может находиться животное, огромна. Участковым будет трудно быстро ее обследовать. Остается надеяться, что нам помогут бдительные горожане.

СПРАВКА «КП»

Рысь в Красной книге Брянской области относится к редким видам. За последние десять лет рысь встречали в 18 районах области, в основном Неруссо-Деснянском полесье, в старых клетнянский и дятьковский лесах, в междуречье Неруссы и Снежети. Сейчас на Брянщине насчитывают около 40 рысей живущих на воле.

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