В День города-2018 в Брянске прошел парад войск и военной техники

СЕГОДНЯ 13:00 2018-09-17T14:19:02+03:00

Возглавил колонну военной техники в День города-2018 в Брянске легендарный танк Т-34[фоторепортаж]

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17 сентября масштабно отмечают 75-летие освобождения Брянщины от немецко-фашистских захватчиков и День города-2018 в Брянске.

С самого утра тысячи горожан и гостей праздника выстроились вдоль центральной улицы – проспекта Ленина, который в этот день переименовали в Брянскую улицу – чтобы посмотреть на уникальный военный парад.

Тысячи брянцев выстроились вдоль проспекта Ленина. Фото: пресс-служба Брянского городского Совета народных депутатов.

Честь внести флаг Российской Федерации и Знамя Победы предоставили военнослужащим батальона почетного караула 154 отдельного комендантского Преображенского полка.

Флаг Российской Федерации и Знамя Победы внесли военнослужащие батальона почетного караула 154 отдельного комендантского Преображенского полка. Фото: пресс-служба Брянского городского Совета народных депутатов.

Затем по проспекту Ленина чеканя шаг прошли действующие военнослужащие - солдаты и офицеры. А вслед за ними парадные расчеты брянских кадетских школ, юнармейцы, казаки, представители силовых и правоохранительных ведомств региона.

В торжественном шествии прошли юнармецы. Фото: пресс-служба Брянского городского Совета народных депутатов.

Открыл прохождение военной техники легендарный танк Т-34 под командованием майора Куликовского Павла Вячеславовича. Следом за ним - парадный расчет танкового батальона 488 Симферопольского Краснознаменного ордена Суворова второй степени мотострелкового полка имени Серго Орджоникидзе, 144-ой гвардейской мотострелковой Ельнинской, Краснознаменной, ордена Суворова дивизии. В составе колонны танки Т-72БА - российский вариант модернизации 1998 года.

Брянские кадеты приняли участие в параде. Фото: пресс-служба Брянского городского Совета народных депутатов.

В параде приняла участие колонна боевых машин пехоты БМП-2 488 Симферопольского Краснознаменного ордена Суворова второй степени мотострелкового полка имени Серго Орджоникидзе. Колонна разведывательных химических машин РХМ 6-го поколения 27-ой отдельной бригады радиационной химической биологической защиты. Разведывательная химическая машина создана на базе БТР-80. КамАЗ-43269 «Выстрел» многоцелевой бронеавтомобиль повышенной проходимости. Колонна 152-мм дивизионных самоходных гаубиц МСТА-С 856-го гвардейского самоходно-артиллерийского Кобринского ордена Красного Знамени и ордена Богдана Хмельницкого полка. 122–мм реактивная система залпового огня Торнадо-Г 856-го гвардейского самоходно-артиллерийского Кобринского ордена Красного Знамени и ордена Богдана Хмельницкого полка. Парадный расчет буксируемого минометного комплекса 2С12 «Са ни» —калибра 120 мм. Парадный расчет 152 мм гаубиц МСТА-Б 488 Симферопольского Краснознаменного ордена Суворова второй степени мотострелкового полка имени Серго Орджоникидзе.

Впервые в Брянске прошел подобный военный парад. Фото: пресс-служба Брянского городского Совета народных депутатов.

В параде приняли участие действующие военные. Фото: пресс-служба Брянского городского Совета народных депутатов.

В воздухе брянцев поздравили: пара многоцелевых вертолетов Ми-8. Пара вертолетов огневой поддержки Ка-52. Военно-испытанные боевые товарищи наземных войск - вертолеты огневой поддержки Ми-24. Многоцелевые тактические истребители МиГ-29 СМТ. Многоцелевые всепогодные истребители 4-го поколения СУ-27СМ. Новейший многоцелевой авиационный комплекс пятого поколения СУ-35.

Над Брянском пролетели военные самолеты.Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

Сверхзвуковой всепогодный истребитель дальнего радиуса действия МиГ-31. Легендарные тяжелые военно-транспортные самолеты ИЛ-76.

Военнослужащие прошли по проспекту Ленина в полном обмундировании. Фото: пресс-служба Брянского городского Совета народных депутатов.

Парад Поколений возглавил штабной автомобиль «Виллис», его сопровождал мотоцикл времен Великой Отечественной войны. По проспекту Ленина прошли автомобиль ГАЗ-АА, ЗИС 5 с расчетом солдат, легендарная «Катюша».

Главные герои праздника - ветераны. Фото: пресс-служба Брянского городского Совета народных депутатов.

Главные герои праздника - участники Великой Отечественной войны – проехали в автомобилях УАЗ.

Затем прошли участники Международного фестиваля молодежных коллективов народного танца «Россия настоящая».

Участниками парада Поколений стали музыканты 23 военного оркестра объединенного стратегического командования Западного военного округа Санкт-Петербурга. Фото: пресс-служба Брянского городского Совета народных депутатов.

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