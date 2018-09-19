Александр Хлиманков: «Только ставя перед собой цели и добиваясь их, можно стать успешным»

СЕГОДНЯ 01:00 2018-09-19T12:16:18+03:00

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Уметь отвечать за свои поступки

Во Дворце детского и юношеского творчества имени Юрия Гагарина прошла необычная встреча. Глава городского Совета народных депутатов Александр Хлиманков в рамках ток-шоу «Секретов нет» ответил на вопросы брянских школьников и студентов.

Сначала Александру Анатольевичу предложили вместе с гостями посмотреть фотографии из семейного архива и рассказать о себе.

Родился Александр Хлиманков в семье военного, был очень любознательным, много читал, школу окончил с золотой медалью, мединститут – с красным дипломом. Работать хирургом он начал в Смоленске. Затем переехал в Брянск. Благодаря своему трудолюбию, из простого хирурга стал главврачом больницы №2. А потом и главой города.

Ребята засыпали Александра Хлиманкова вопросами о том, каково это быть медиком?

- Несмотря на то, что это сложная профессия, я никогда не жалел о своем выборе, - сказал Александр Анатольевич. - Мои родители не навязывали своего мнения, все решения я принимал сам, в том числе и в выборе профессии. Неповторимое удовольствие приносит мысль, что ты спас человека. Ты знаешь, что тем самым сделал свое дело как профессионал. У врача-хирурга особенно ответственная работа, ведь на принятие решения отводится всего несколько секунд.

Работая врачом, Александру Хлиманкову приходилось спасать, казалось бы, безнадежных пациентов. По словам главы города, однажды он проводил реанимацию шесть часов. А также рассказал, что именно работа врачом и служба в армии научили его отвечать за свои поступки и принимать взвешенные решения.

Сложный выбор

Александр Хлиманков стал главой города четыре года назад. Школьники поинтересовались, как он решился на такой важный шаг.

- Это был сложный выбор, - признался Александр Анатольевич. - Оставить свою любимую профессию и уйти в совершенно другую сферу. Четыре года назад проходили выборы в депутаты городского Совета, и я решил, что на этом посту смогу больше сделать для своего лечебного учреждения, а затем и для своего района. Но позже понял, что могу улучшить жизнь всех жителей Брянска. Надеюсь, у меня получилось. Своим пациентам и нашим жителям я всегда стараюсь помогать в меру своих возможностей.

Рассказал глава города и о том, чего ему удалось добиться на своем посту.

- Я отдаю все свое время городу Брянску и его жителям. Но не жалею об этом ни на секунду. Я получаю огромное удовлетворение от реализованных проектов. Нельзя не заметить, что за последние годы город изменился в лучшую сторону. В прошлом году открылся обновленный Семеновский сквер, была отремонтирована лестница на бульваре Гагарина, на Славянской площади заработал новый фонтан, приведено в порядок здание областной филармонии, отремонтировали дороги и закупили новые автобусы.

Ребята уточнили у главы города, как будут ремонтировать общественный транспорт.

- Автобусы обслуживаются автотранспортным предприятием города, - сказал Александр Хлиманков. - Но пока эти автобусы на гарантии. Несколько лет они не потребуют вложений. В ближайшие месяцы к нам поступит очередная партия новых автобусов. Все наши муниципальные маршруты будут полностью укомплектованы новыми машинами.

Строительство школ

Как отметил глава города, впереди много планов по улучшению жизни в Брянске. Один из них - строительство новых и расширение старых школ:

- Мы выполняем задачи, которые перед нами поставил президент. В Брянске продолжится работа по созданию новых учебных мест. Строительство пристройки к школе №59 позволило ликвидировать вторую смену в образовательном учреждении. Пристройка оснащена современными кабинетами физики, математики, музыки, актовым залом. Существующий и новый корпуса школы соединены теплой надземной галереей. Здание адаптировано для посещения детьми с ограниченными возможностями здоровья. Также появилась пристройка на 600 мест и у лицея №27. Нашим детям нужны новые школы, и мы это прекрасно понимаем. В этом году начнется строительство образовательного учреждения на территории старого аэропорта на 1200 мест. Уже разработан план по строительству пристроек к школам в Бежицком районе. И они появятся во всех районах города, то есть все брянские школьники будут учиться только в одну смену.

Не так давно председатель городского Совета народных депутатов выступил с инициативой о создании музея жертв фашистского концлагеря. На встрече со школьниками Александр Хлиманков озвучил подробности своей идеи:

- Работа по восстановлению неизвестных страниц прошлого уже началась. Планируется, что богатая выставка 85-го ремонтного завода, чья история также неразрывна с историей нашей страны и города, станет основой для создания в Брянске полноценного музея, с экспозицией, посвященной памяти заключенных фашистского лагеря. Бараки, в которых содержались пленные, до сих пор стоят на его территории завода. Сейчас мы собираем данные о бывшем концлагере. Информации очень мало. Со многих документов до сих пор не снят гриф секретности. Мы сделали запросы в архивы города и области для сбора информации, которая поможет восстановить подробную историю Дулага №142. Эту память мы обязательно сохраним.

Любое дело - с максимальной отдачей

Особенно много вопросов школьники задавали главе города о будущем Брянска.

- Я хочу, чтобы бюджет Брянска увеличился в три раза, - рассказал Александр Хлиманков. - Нет ничего невозможного. За четыре года мы увеличили городской бюджет с 5,7 миллиарда рублей до почти восьми. Хочу отметить, сколько бы денег ни поступало в бюджет, все они идут на благо нашего города: на зарплату учителям, медработникам, на обеспечение учреждений спорта, на покупку новых автобусов, строительство школ и детских садов, а также на благоустройство нашего города.

Самый необычный вопрос во время ток-шоу задала ученица гимназии №4 Полина Тарасова. Школьница попросила главу города охарактеризовать себя в пословице.

- Пословицей я могу охарактеризовать свой жизненный принцип, - сказал Александр Хлиманков. – Под лежачий камень вода не течет. Только ставя перед собой цели и добиваясь их, можно стать успешным. Любое дело нужно делать с максимальной отдачей. Где бы ты ни работал, старайся делать это как можно лучше.

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