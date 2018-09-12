Куда брянцам съездить за грибами в 2018 году

СЕГОДНЯ 17:00 2018-09-12T17:20:05+03:00

Осень пришла, а с ней и грибная пора. Фото: Евгения ГУСЕВА

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Собрать и сразу почистить

- В этом году грибов маловато, да и пошли они позже обычного, - рассказывает брянский грибник с 20-летним стажем Александр Ткачук. – Потому что лето хоть и было дождливым, но август и начало сентября оказались очень сухими. А грибам главное, чтобы было тепло и сыро. Но сейчас уже можно отправляться в лес. Корзинку-другую груздей, боровиков или моих любимых рыжиков наберете.

Правда, если слабо разбираетесь в грибах и плохо ориентируетесь в лесу, обязательно берите с собой на «тихую охоту» бывалых грибников. А если увидели необычный или незнакомый гриб – не трогайте его. Он может оказаться ядовитым.

- Нужно быть особенно внимательными, собирая сыроежки, - говорит Александр Ткачук. – Их легко спутать с ядовитыми грибами. Дело в том, что у основания ножки несъедобных грибов часто есть утолщение. Поэтому старайтесь срезать сыроежки с целой ножкой, чтобы не упустить из вида этот важный признак.

Так куда же отправиться по грибы на Брянщине? Свои любимые места есть у каждого грибника. Одни из самых популярных под Брянском – окрестности сел Домашово и Дорожово в Брянском районе, Фокино и Шибенец - в Дятьковском. В Навлинском районе – Чичково, Клюковники, Алтухово, Земляничное, в Суземском – Кокоревка, в Жуковском – Ржаница, Тросна.

- В этом году я уже несколько раз выбирался в лес, - рассказывает Александр Генрихович. – В лесу у Дорожово набрал много груздей, правда, они были небольшие и червивые. А недавно насобирал отличных боровиков в навлинском лесу.

Только не забудьте почистить грибы сразу, как вернетесь домой. Иначе они быстро пропадут. Если не собираетесь жарить или мариновать грибы сразу, их можно отварить и заморозить. И так хранить до полугода.

Лук и серебро – не помощники

На городских рынках и базарах начали продавать грибы. И хотя с отравлениями пока никто из брянцев не обращался в больницу, неприятности могут принести даже съедобные грибы.

- Грибы после созревания очень быстро могут «подхватить» бактериальную инфекцию или плесень, в них могут поселиться личинки насекомых, - рассказывают в Управлении Роспотребнадзора по Брянской области. – Поэтому они очень быстро портятся. И после сбора их нужно сразу сварить. Важно помнить, что даже самый лучший съедобный гриб, если он перезрел, начал гнить на корню или долго лежал без обработки, может стать причиной отравления. Ядовиты также съедобные грибы, выросшие возле дорог, - они накапливают опасные свинец, ртуть, кадмий и другие тяжелые металлы. Главная их опасность – симптомы отравления такими грибами наступают не сразу.

Сейчас очень популярны шампиньоны. Покупая их, в Роспотребнадзоре советуют обратить внимание на цвет пластинок шляпки. Как говорят специалисты, у настоящих съедобных шампиньонов пластинки быстро розовеют, а затем темнеют. У смертельно ядовитой бледной поганки, похожей по внешнему виду на шампиньон, пластинки всегда белого цвета.

Некоторые брянцы любят собирать так называемые «условно съедобные грибы». К ним относят свинушки и строчки. Эксперты не советуют есть эти грибы. Даже после варки они остаются ядовитыми.

А можно ли проверить, съедобен ли гриб, с помощью народных методов?

- Нет, то, что ядовитые грибы вызывают потемнение луковицы или серебряных предметов, если их опустить в посуду, где варятся грибы, всего лишь миф, - говорят в Роспотребнадзоре. – Поэтому лучше не рисковать и выбирать только знакомые, свежие грибы.

В ТЕМУ

Лисички ищи среди сосен, грузди – среди елок

- Лисички любят мох. Искать их лучше в большом сосновом лесу.

- Грузди и белые грибы ищите в ельниках и на опушках.

- Боровики - в березовых и дубовых рощах.

- В березняке, в низинах, растут подберезовики, или, как их еще в народе называют, подобабки.

- Подосиновики, кстати, чаще растут не под осинами, а в траве на полянках.

КСТАТИ

Что и где растет под Брянском

Домашово:

- грузди, опята, боровики, сыроежки, маслята

Дорожово:

- все грибы

Эдазия:

- сыроежки, грузди, опята, маслята

Первомайский:

- боровики, грузди, рыжики, волнушки

Чернетово:

- все грибы

Клюковники:

- грузди, опята, боровики, маслята

Стяжное:

- сыроежки, рыжики, опята, волнушки

Алтухово:

- все грибы

Кокоревка:

- боровики, рыжики, грузди, сыроежки

Выгоничи:

- опята, подосиновики, волнушки, рыжики, грузди

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