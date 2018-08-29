Каков был на вкус хлеб военной поры, и чем сейчас удивляет покупателей «Бежицкий хлебокомбинат»

СЕГОДНЯ 12:20 2018-08-29T12:45:00+03:00

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В субботу, 25 августа, на Андреевском лугу прошла традиционная Свенская ярмарка. На площадке «Брянская улица» свою продукцию представили 55 предприятий области. Как говорится, хлеб всему голова. Поэтому продовольственные ряды открывал один из крупнейших заводов по производству хлебобулочных и мучных кондитерских изделий в Брянске «Бежицкий хлебокомбинат».

Тяжелый труд

Шум, праздник и веселье на подворье «Бежицкого хлебокомбината» не смолкали весь день. С самого утра девушки­красавицы в кокошниках и русских народных сарафанах приглашают отведать свежего хлебушка. Официальная делегация почетных гостей в первую очередь подходит к ним. В составе делегации губернатор Брянской области Александр Богомаз, председатель областной Думы Владимир Попков, митрополит Брянский и Севский Александр, сенатор Екатерина Лахова, депутаты Госдумы Валентин Суббот и Валентина Миронова. Как и положено, встречают гостей с «хлебом и солью». Главный технолог предприятия Надежда Каплицкая рассказывает, как пекут брянский хлеб, и какие традиции стараются сохранить на «Бежицком хлебокомбинате».

Заместитель директора ОАО "Бежицкий хлебокомбинат" Тамара Голикова.Фото: Марина АНТОНОВА

Оказывается, бежицкий хлеб выпекают с 1934 года. Тогда Бежица была самостоятельным городом, отдельным от Брянска.

– Труд рабочих был очень тяжелым, – рассказывает главный технолог ОАО «Бежицкий хлебокомбинат» Надежда Каплицкая. – Мало того, что все делалось вручную: замешивали тесто и формировали хлеб. Хлебозавод топился дровами, которые заготавливали сотрудники предприятия. На хлебозаводе выпекали ржаной хлеб и совсем немного булочных изделий, в основном к праздникам. В сутки производили около 16 тонн хлеба.

Оккупация Брянщины

Совсем скоро после открытия хлебозавода началась война. В первые тяжелые годы предприятие не прекратило выпускать хлеб.

– Но вкус его был горек и в прямом, и в переносном смысле, – говорит Надежда Каплицкая. – Основной запас зерна шел на фронт. Во время оккупации Брянщины что только не добавляли в хлеб, чтобы производство не останавливалось. В мирной жизни никто бы и не подумал печь хлеб из таких компонентов. Это свекольный жмых, картофель, ячменная лузга, крапива, лебеда и иногда даже опилки. Кстати, горький вкус хлеб приобретал именно из­за лебеды. Хлеб был мерилом жизни наравне с оружием. Производить его было необходимо. Хлеб помог выстоять нашей стране.

В последние годы оккупации Брянщины здание хлебозавода сильно пострадало от пожара. Поэтому производство пришлось остановить. Но уже в 1944 году, когда Брянщина еще стояла в руинах, предприятие решили восстановить. И хлеба на нем стали печь еще больше, чем до войны, – до 20 тонн в сутки.

После освобождения нашего края от немецко­фашистских захватчиков второе рождение отпраздновал и хлебозавод. Специально для Свенской ярмарки сотрудники «Бежицкого хлебокомбината» смастерили декоративное панно из теста, посвященное 75­летию освобождения.

Картина и сказочная композиция, сделанные кондитерами вручную из теста.Фото: Марина АНТОНОВА

Сладкие сдобы и мармелад

Красавицы в народных костюмах стихами и частушками зазывают всех попробовать новинки предприятия. На столах – выставка фигурок. Невозможно поверить, что все они сделаны из хлеба: тут и избушка, и волк, и заяц, и лиса, и колобок. Стадион с болельщиками напоминают о прошедшем чемпионате мира по футболу.

О прошедшем чемпионате мира по футболу напоминает стадион из хлеба.Фото: Марина АНТОНОВА

– Специально для ярмарки каждый год мы устраиваем дегустацию блинов с разными начинками, – поясняет Надежда Каплицкая. – Выпекаем их на месте. Нам хочется порадовать наших покупателей.

Тяжелые времена позади. Теперь «Бежицкий хлебокомбинат» выпускает больше 200 наименований продукции.

– Мы делаем хлеб на живых заквасках, – показывает традиционные сорта Надежда Каплицкая. – Поэтому он всегда такой вкусный.

«Бежицкий хлебокомбинат» может похвастаться и новинками кондитерских изделий. Это натуральный мармелад, вкуснейшие рулеты, зефир, пирожные­-корзиночки, эклеры и торты торговой марки «Дебряночка». Все это могли попробовать и купить посетители Свенской ярмарки.

На Свенской ярмарке покупателей по традиции угощали блинами с начинками.

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