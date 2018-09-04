2018-09-04T18:42:04+03:00
Общество

В Брянске создадут музей жертв фашистского концлагеря

Эту идею предложил глава города
Мария Дедкова
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Фото: пресс-служба брянского горсоветаФото: пресс-служба брянского горсовета
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В Брянске предложили создать музей, посвященный жертвам немецкого лагеря, действовавшего в городе в годы Великой Отечественной войны. Идею предложил глава города Александр Хлиманков.

Осенью 1941 года фашисты организовали на территории ремонтной базы №6 поселка Урицкий концлагерь для военнопленных - Дулаг 142 Брянск, который стал самым крупным в Брянске. По архивным данным, здесь содержали до 80 тысяч красноармейцев. С марта 1942 года захватчики начали сгонять в лагерь жителей деревень, поселков и городов прифронтовой полосы.

Для проживания людей в лагере приспособили бывшие склады. В каждом из них жили больше тысячи человек. После войны было установлено, что здесь погибли около 40 тысяч человек.

Сейчас бывший концлагерь - это заброшенный 85-й ремонтный завод в Володарском районе.

В 2011 году удалось восстановить имена 877 бойцов, умерших здесь. Еще в 1950-х годах на месте их захоронения был установлен памятный обелиск, а в помещении завода разместили музейные экспонаты, свидетельствующие о страшном прошлом.

- В этом году началась работа по восстановлению неизвестных страниц прошлого, - говорят в пресс-службе брянского горсовета. - Планируется, что заводская выставка станет основой для создания в Брянске полноценного музея, посвященного памяти заключенных фашистского лагеря. Под эти цели будет приспособлено одно из помещений в городе. Сейчас ведется сбор дополнительных данных о бывшем концлагере.

Информацию будут собирать из архивных документов, которые помогут восстановить историю Дулага №142.

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