Что делать, если ребенок не слушается родителей

Вот вы уже из кожи вон выпрыгнули, а родимое чадо так и не хочет садиться за уроки, есть кашу или убирать игрушки. На уговоры сил нет, хвататься за ремень или орать - непедагогично... Как сделать так, чтобы ребенок вас слушался? Советы дает наш эксперт - семейный и детский психолог, мама троих детей Регина БЕСЕДА.

1. Остановиться и подумать

- Прежде чем делать какие-то движения в адрес ребенка, сделайте паузу и подумайте: что именно вам сейчас не нравится? Превратите эмоции в слова, четко сформулируйте мысль, прежде чем начать разговор.

- А если все-таки прикрикнуть?

- Когда мы говорим на повышенных тонах, информация редко достигает адресата. Есть такое выражение в психологии - «отключаются уши». И напротив, включается система защиты: ребенок начинает сопротивляться или изображать, что он нас вообще не слышит.

2. Говорить глаза в глаза

- Нужно, чтобы ребенок видел ваше лицо. Четко, со спокойной артикуляцией скажите, чего вы хотите от него.

- А разве нельзя разговаривать, не отрываясь, например, от плиты?

- Все ценят внимание. Если мы, взрослые, станем говорить, стоя друг к другу спиной, это ведь будет неуважительно, правда? Так же, когда вы поворачиваетесь к ребенку, вы показываете: да, у меня есть для тебя время. Тогда и ребенок не будет пропускать мимо ушей ваши просьбы и замечания.

3. Обойтись без «нельзя»

- Мы часто употребляем такие слова: «Не делай так! Нельзя!» Но есть простое упражнение для родителей. Прямо сейчас закройте глаза и представьте слона. Видите? А теперь представьте частицу «не». Как она выглядит? Буковки? Но перед вами ребенок, который не умеет читать. И не знает никаких буковок! Он мыслит образами. Поэтому, когда мы говорим «слон», ребенок видит слона. А когда мы говорим «не делай...» - ребенок опускает частицу «не» и слышит все остальное. «Не кричи» - он кричит. «Не беги» - он бежит.

Как же поступить? Вместо «нельзя» говорить «можно», объясняя, что нужно делать в конкретной ситуации. Например, ваш ребенок побежал через дорогу. Не кричите «нельзя!», а скажите: «Можно переходить только с мамой». Ребенок эту формулировку запомнит и будет так поступать.

- А если он все равно не реагирует?

- Увы, чаще всего взрослые разговаривают с ребенком либо приказами («Тише! Встал! Сделал!»), либо излишне частыми просьбами («Говори тише, пожалуйста»). Но ведь на просьбу можно реагировать по-разному. И ребенок вправе отказаться ее выполнять. Если мы просим малыша о чем-то в конфликтной ситуации, это должна быть точно не просьба. Но и не приказ - жесткая форма общения, нарушающая личностные границы.

- Что же выбрать?

- Инструкцию. Вместо «не беги по лестнице - упадешь» произносим «по лестнице ходят спокойно». И ребенок на автомате будет делать это. Если повторять угрозу «ты упадешь на лестнице», ребенок это зафиксирует и непременно упадет...

Психолог Регина Беседа - сама мама троих детей.Фото: vk.com

4. Забудьте на время про имя

- Часто в порыве гнева родители говорят ребенку: «Вася, убери наконец свои игрушки!» - начиная обращение с имени. Забудьте про такую форму! Почему? Потому что к своему имени человек должен относиться не как к наказанию, а как к поощрению. Обратитесь как-то иначе: «Малыш, пора убрать игрушки, им хочется в домик».

А вот если хотим похвалить, используйте имя: «Да, Вася, ты молодец, у тебя все получилось!» И на этом зафиксируйте внимание, закончив обсуждение проблемы. И не говорите: «А помнишь, ты боялся...»

5. Запрет на шантаж

- Многие любят фразу в духе «если ты не принесешь мне тапочки, я на тебя обижусь». Но такие фразы говорят о том, что мы не любим своего ребенка безусловной любовью. И если мы не хотим, чтобы наши дети, когда подрастут, шантажировали нас подобным образом («не купишь новый телефон - уйду из дома»), не показывайте дурного примера.

ВАЖНО!

Когда наказывать...

До 2 лет наказания вообще неуместны. В этом возрасте ребенок делает все, что говорит ему взрослый. Достаточно чуть-чуть изменить интонацию - и малыш поймет, что сделал что-то не то.

Если до 2 лет промежуток прожит спокойно, то дальше, как правило, родители не встречаются ни с агрессией, ни с истериками ребенка. И если это происходит - значит, он или начинает заболевать, или не выспался.

От 2 до 3 лет - возраст, когда ребенок просто качает права. Тут главное - мудрость родителей: следим за своей скоростью речи, интонацией - и ребенок будет делать то, о чем вы его просите. Наказывать будет не за что.

От 3 до 5 лет - в этом возрасте пора учить малыша жить по правилам. Если вы потакаете ребенку во всем, он вырастет эгоистом. Поэтому у него должны появиться какие-то обязанности. Скажем, самому надеть ботинки. Важно, чтобы дело получалось. Поэтому пусть ботинки будут не со шнурками, а на липучках.

От 5 до 8 лет - если отношения с ребенком в этом возрасте кризисные, надо обращаться к психологу, потому что у него уже сформировались традиции и привычки. И надо понять, откуда они взялись.

...и поощрять?

! Покупка поощрением быть не может. Чтобы ребенок нормально развивался, чувствуя себя нужным и любимым, его надо погладить-приласкать как минимум 8 раз в день. Но мы же не можем покупать в день 8 машинок или куколок! И еще помните: когда у ребенка есть все, он перестает мечтать.

! Поощрение должно быть интеллектуальным, закрепляющим уверенность ребенка в своих силах: «Какой молодец, что ты это придумал, как здорово у тебя это вышло!»

! Формой поощрения будет и ваше внимание, которое ребенок ценит больше, чем подарки. Скажем, полчаса в день вы вместе с ребенком читаете, валяетесь на полу на подушках или гуляете. Или беседуете: как живут куклы? Или как дела в гараже? Может, машинки надо свозить на автомойку - в ванную комнату? И ребенок будет благодарен за такое качественное общение.

ПОЛЕЗНОЕ УПРАЖНЕНИЕ

Тренируем и переключаем внимание

Ребенок рассеян? Надо тренировать внимание. Например, взрослый предлагает игру на улице: назови все желтое, что ты видишь вокруг. И ребенок учится концентрировать внимание только на желтом: машина, одежда прохожего, листья... Такой тренинг помогает и в конфликтных ситуациях. Когда мы говорим, например: давай-ка посмотрим, с какого глаза у тебя больше слезок капает - с правого или с левого? Ребенок переключается: а правда, с какого? И вот он уже не плачет.