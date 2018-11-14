Десять главных ошибок, которые мешают похудеть

Желая сбросить вес, обычно мы выбираем самый простой способ и садимся на гипокалорийную диету. Голодаем, отказываемся от любимых блюд, подсчитываем калории, чтобы взвеситься через неделю и увидеть - результат совсем не изменился: весы показывают разницу в 200 граммов, а кажется, что сбросили килограмма четыре. Почему же так происходит?

При выборе диеты мы постоянно забываем о самом простом правиле - гипокалорийная диета вызывает лишь снижение расхода энергии, а не веса, поясняет диетолог-гастроэнтеролог Светлана Бережная. Организму необходимо потреблять энергию, а источников для этого у него лишь два: либо внешний (пища), либо внутренний (запасы жира и углеводов). Когда мы садимся на диету, организм больше не может извлекать из потребляемой пищи необходимое количество энергии и вынужден воспользоваться запасами жиров и углеводов. В результате организм начинает экономить. Вес уменьшается всего-ничего, зато вы чувствуете себя вялым и грустным.

Вот 10 самых распространенных ошибок, которые мы совершаем при сбрасывании веса:

1. Отказ от мяса

Питаться фруктами и овощами, конечно, необходимо, но полный отказ от мяса нежелателен. В фруктах и овощах нет необходимых белков и тех витаминов, которые содержит только животная пища. Более того, мясо помогает формировать мышечную массу, которая поглощает жир. Если же мышцы истончаются, они не могут потреблять жировые клетки, а значит, получается замкнутый круг.

В день мужчинам рекомендуется съедать 150-200 граммов нежирного мяса (курятины, индейки, постной говядины), женщинам - 100-150 граммов.

2. Не есть после шести вечера

Кто сказал, что есть нельзя именно после шести? Этот «постулат» сейчас опровергают практически все диетологи. Нельзя ложиться спать на голодный желудок, а есть можно не менее чем за четыре-пять часов до сна. Иначе организм не успеет переварить полученную пищу. Ужин должен состоять из белков и витаминов (например, из отварной куриной грудки и овощного салата или нежирного творога с зеленью - овощные кислоты помогают расщеплять жиры и белки), но не из углеводов - картошку и спагетти лучше вечером не есть.

И всегда, не только вечером, старайтесь не есть на гарнир к мясу картофель - крахмал связывает белки и не дает мясу перевариваться. С картошкой лучше есть квашеную капусту или другие овощные закуски (лечо, карпатскую закуску, кабачковую икру).

3. Усиленные физнагрузки

Излишний энтузиазм при занятиях спортом иногда может нанести вред организму, а не принести результат, которого Вы так ждете. Занятия фитнесом лучше начинать с нагрузок средней интенсивности, совмещая при этом и кардио-тренировки, и силовые упражнения. А вот излишне тяжелые нагрузки с самого начала вряд ли дадут нужный эффект. Они будут «сжигать» мышцы, в том числе и сердце, а не жир.

4. Отсутствие физической активности

Да, усиленные нагрузки не принесут пользу, но нечего и мечтать о том, чтобы похудеть без занятий спортом. Помогут даже самые простые занятия: аэробные упражнения средней нагрузки, прогулки пешком не менее 40 минут в день, плавание или танцы.

5. Экспресс-диеты

Самая распространенная ошибка худеющих - отношение к диетам как к способу быстро привести тело в форму, например, скинуть пять кило к праздникам. Это не приносит организму никакой пользы. Сброшенная масса снова возвращается буквально за пару дней. Нужно изменить рацион питания, пересмотреть потребляемые продукты - воспринимать диету как новый образ жизни.

6. Средства для быстрого похудения

Конечно, кто бы не хотел быстро и легко сбросить вес, не затрачивая особых усилий? Да ведь это мечта любой женщины. Вот только такие волшебные средства не всегда срабатывают. Сброшенная после них масса возвращается очень быстро, а иногда эти средства наносят вред здоровью. К примеру, могут испортить желудочно-кишечную систему и принести головные боли.

Практически все чаи, капсулы и настои для похудения имеют либо мочегонный, либо слабительный, либо оба эффекта сразу. Их бесконтрольный прием быстро приводит к обезвоживанию и потере организмом важных микроэлементов. Прежде чем использовать их, необходимо обратиться к диетологу.

Кстати, стоит учесть, что популярные фитнес-батончики или коктейли должны заменять вам прием пищи, а не служить дополнением к обеду или ужину, а значит, съев такой баточник, вам нужно будет выдержать несколько часов до следующего приема.

7. «Рабство» весов

Доверяйте не килограммам, а сантиметрам, не становитесь рабом циферблата весов. Вес уходит «скачками» в зависимости от изменений в рационе и затраченных усилий при занятиях спортом. Когда люди садятся на диету, то мгновенно ожидают результата. И если зеркало может показать значительные изменения во внешнем виде, то весы порой не отражают явных результатов. К тому же нужно учитывать вашу мышечную массу. Чем она больше у человека, тем больше воды он потребляет, ведь гликогену мышц необходима вода. Поэтому потеря веса порой не означает потерю жира.

8. Постоянный подсчет калорий

Часто худеющие слишком много внимания уделяют подсчету калорий, забывая при этом учитывать необходимость сбалансированного питания. По мнению диетологов, низкокалорийные диеты необходимы, если вес действительно избыточен и значителен. Если же ваша цель - избавление от нескольких сантиметров на бедрах или талии, то жесткие низкокалорийные диеты могут быть даже опасны. Результатом их станет потеря мышечной массы и необходимой для организма энергии.

9. Пропуск завтрака

Не зря говорят, что завтрак - самая важная часть дня. До обеда вы можете потреблять любые белки и углеводы, при этом нужно учитывать, что если продукты долго усваиваются организмом, то получит он все питательные элементы только через некоторое время, как минимум - через два часа.

10. «Пищевые перекуры»

Известно, что курение притупляет чувство голода, но это работает лишь некоторое время. А после этого вам захочется есть с удвоенной силой, потому как при распаде никотина активизируется центр голода в мозгу.

И уж точно не стоит откладывать расставание с сигаретой в опасении растолстеть. Миф, что бросившие курить немедленно прибавляют в весе. Это вопрос силы воли: чтобы снизить тягу к сигарете, большинство бросающих курильщиков начинают постоянно что-то жевать.

Такими «пищевыми перекурами» можно за день наесть до 1000 лишних калорий! Неудивительно, потому как на перекус вместо сигаретки используются, как правило, орешки (450-600 ккал в 100 граммах, семечки - 580 ккал в 100 граммах, сушки - 300-340 ккал в 100 граммах).