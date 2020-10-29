В Брянской области на 10 лет за решетку отправили напавшего на таксиста разбойника

Преступление совершили 29 марта 2018 года. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В Брянской области осудили 38-летнего местного жителя за покушение на убийство и разбой. Обвинительный приговор вынесли 29 октября в Выгоничском районном суде на основании вердикта присяжных.

В суде установили, что вечером 29 марта 2018 года в выгоничской деревне Скрябино злоумышленник вместе с сообщником напал на водителя такси, чтобы угнать его машину. В автомобиле были деньги.

Обвиняемый удерживал жертву. В это время второй нападавший два раза ударил ножом в грудь водителя. Он получил тяжелые травмы. Выжить ему помогло то, что он успел выбежать из машины и встретил прохожих. Они вызвали скорую помощь. Злоумышленники с места преступления скрылись.

- Суд приговорил виновного к десяти годам колонии строгого режима с ограничением свободы на один год, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Приговор пока не вступил в законную силу.

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