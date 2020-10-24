Карта распространения коронавируса в Брянской области на 24 октября 2020 года

Фото: Статистика Яндекса.

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 24 октября 2020 года. За минувшие сутки заболели 139 жителей региона. Выздоровели 124 пациента. Зафиксировали две новые смерти от COVID-19, сообщают в оперативном штабе.

Всего с начала пандемии на Брянщине у 11772 человек подтвердили диагноз, вылечились 8934 жителей области. От коронавируса скончались 55 заболевших. За прошедший день в брянских лабораториях выполнили 3086 тестов на коронавирус.

В Брянске выявили наибольше число заболевших: 87. В Клинцах обнаружили 14 новых случаев коронавируса, в Брянском районе - 12. Всего болезнь зафиксировали в 13 брянских городах и районах.

Перечень всех случаев коронавирусной инфекции нового типа в Брянской области на 24 октября 2020 года:

— Брянск – 5066 (+87)

— Брянский район – 1220 (+12)

— Дятьковский район – 627 (+4)

— Карачевский район – 415 (+6)

— Унечский район – 293

— Сельцо – 275 (+1)

— Погарский район – 208

— Новозыбков – 234

— Жуковский район – 275 (+1)

— Стародубский район – 222 (+4)

— Фокино – 239 (+2)

— Клинцы – 230 (+14)

— Климовский район – 166

— Трубчевский район – 305

— Почепский район – 162

— Мглинский район – 162

— Выгоничский район – 210 (+2)

— Клетнянский район – 139 (+3)

— Навлинский район – 164 (+1)

— Дубровский район – 134

— Брасовский район – 149

— Суражский район – 83

— Комаричский район – 229

— Суземский район – 115

— Красногорский район – 75

— Гордеевский район – 67

— Клинцовский район – 78

— Жирятинский район – 79

— Севский район – 50

— Рогнединский район – 27

— Злынковский район – 41 (+2)

— Иногородние – 33.

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