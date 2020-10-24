Карта распространения коронавируса в Брянской области на 24 октября 2020 года

Фото: Статистика Яндекса.
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 24 октября 2020 года. За минувшие сутки заболели 139 жителей региона. Выздоровели 124 пациента. Зафиксировали две новые смерти от COVID-19, сообщают в оперативном штабе.
Всего с начала пандемии на Брянщине у 11772 человек подтвердили диагноз, вылечились 8934 жителей области. От коронавируса скончались 55 заболевших. За прошедший день в брянских лабораториях выполнили 3086 тестов на коронавирус.
В Брянске выявили наибольше число заболевших: 87. В Клинцах обнаружили 14 новых случаев коронавируса, в Брянском районе - 12. Всего болезнь зафиксировали в 13 брянских городах и районах.
Перечень всех случаев коронавирусной инфекции нового типа в Брянской области на 24 октября 2020 года:
— Брянск – 5066 (+87)
— Брянский район – 1220 (+12)
— Дятьковский район – 627 (+4)
— Карачевский район – 415 (+6)
— Унечский район – 293
— Сельцо – 275 (+1)
— Погарский район – 208
— Новозыбков – 234
— Жуковский район – 275 (+1)
— Стародубский район – 222 (+4)
— Фокино – 239 (+2)
— Клинцы – 230 (+14)
— Климовский район – 166
— Трубчевский район – 305
— Почепский район – 162
— Мглинский район – 162
— Выгоничский район – 210 (+2)
— Клетнянский район – 139 (+3)
— Навлинский район – 164 (+1)
— Дубровский район – 134
— Брасовский район – 149
— Суражский район – 83
— Комаричский район – 229
— Суземский район – 115
— Красногорский район – 75
— Гордеевский район – 67
— Клинцовский район – 78
— Жирятинский район – 79
— Севский район – 50
— Рогнединский район – 27
— Злынковский район – 41 (+2)
— Иногородние – 33.
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