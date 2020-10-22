В Брянской области выбрали народного участкового

Старший участковый уполномоченный стал победителем областного этапа конкурса уже во второй раз. Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области

В Брянской области сотрудник полиции по Карачевскому району Константин Артамонов вышел во всероссийский этап конкурса «Народный участковый – 2020». Старший лейтенант полиции уже прошел отбор в двух турах: районном и региональном.

Старший участковый уполномоченный стал победителем областного этапа конкурса уже во второй раз. Это исключительный случай для Брянщины, рассказали в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

Константин Артамонов родился в 1991 году. В органах внутренних дел служит в течение шести лет. Женат, воспитывает двух детей. Проголосовать за брянского полицейского можно с 1 по 10 ноября на сайте «Комсомольской правды».

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».