Брянские школьников отправят на двухнедельные каникулы с 26 октября

С 26 октября большинство школьников Брянской области уйдут на двухнедельные каникулы. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

На двухнедельные каникулы уйдут школьники Брянской области с понедельника, 26 октября. Об этом сообщают региональные СМИ со ссылкой на источник в облправительстве. Однако, как удалось узнать «Комсомольской правде» в Брянске», не все школы сработают по этой схеме. В ряде случаев учебный процесс возобновится уже через 7 дней.

Осенние каникулы в регионе в 2020-м продлятся не традиционную неделю, а две. Решение принято из-за непростой эпидемиологической ситуации – по сезонным гриппу, ОРВИ и коронавирусу. Аналогичные длинные каникулы введут еще в четырех субъектах РФ – Калужской, Костромской, Курской и Ленинградской областях.

Между тем, не все школы Брянска будут отдыхать анонсированные 14 дней. Как рассказали «Комсомолке» родители, обычные каникулы запланированы в школе №35 Фокинского района. Там они начнутся 29 октября, а завершатся уже 4 ноября. Еще два дня «отщипнули» от каникул на сентябрьские выборы. Тогда, напомним, учебный процесс приостанавливали на 2-3 дня.

Похожие сроки каникул и в лицее №1 Брянского района. Они начнутся 28 октября, а завершатся 5 ноября. То же самое ожидает учеников 27-го лицея Брянска и новой школы Советского района №71 «Перспектива».

Непосредственно 26 октября отправит своих младшеклассников гимназия №6 Советского района. Каникулы будут двухнедельными. А старшеклассники этого же учебного заведения отдыхают (те же две недели) уже с 19-го числа.

Еще в нескольких школах города работают по нестандартной системе: неделя каникул после каждых пяти недель учебы. В их числе, к примеру, гимназия №2 Бежицкого района и школа №60. Соответственно их учащимся длинные осенние каникулы также не светят.

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