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В Брянской области провалился под землю частный жилой дом

Под завалами может находиться пожилая женщина
Татьяна АЛЕКСАНДРОВА
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Под завалами может находиться пожилая женщина.

Под завалами может находиться пожилая женщина.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области

В поселке Вышков Злынковского района Брянской области ночью 16 октября обрушился частный жилой дом. Сообщение о чрезвычайном происшествии поступило на пульт МЧС в 4.25. На улице Ленинской из-за карстового провала грунта образовалась воронка диаметром около 10-15 метров и глубиной 6-7 метров.

Фото: предоставлено очевидцами.

Фото: предоставлено очевидцами.

– Произошло обрушение части жилого одноэтажного дома, в котором живет два человека, – рассказали в ГУ МЧС России по Брянской области. – По предварительным данным, под завалами может находиться пожилая женщина. Дальнейшая информация уточняется.

Глубина провала от 6 до 7 метров.

Глубина провала от 6 до 7 метров.

На место происшествия выехали пожарно-спасательные подразделения МЧС, спасательный отряд «Брянского пожарно-спасательного центра», оперативная группа администрации Злынковского района, местный пожарно-спасательный гарнизон, все службы жизнеобеспечения.

Фото: предоставлено очевидцами.

Фото: предоставлено очевидцами.

Напомним, в поселке Вышков уже происходил обвал грунта. В феврале 2017 на улице Щорса под землю ушли баня и часть гаража. Провал находится в 600 метрах от нынешнего места происшествия.

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Происшествия: ЧП

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