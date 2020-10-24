Коронавирус в Брянской области, последние новости на 24 октября 2020 года

За сутки в Брянской области зафиксировали 138 новых случаев коронавирусной инфекции. Фото: Анна ЛЕВКИНА

За сутки в Брянской области зафиксировали 138 новых случаев коронавирусной инфекции. А общее число всех "COVID"-положительных с начала пандемии достигло 11633. При этом коэффициент распространения коронавируса немного снизился (примерно на 0,04). Его обновленная величина равна 1,15.

За последние 24 часа опасный диагноз сняли у 102 брянцев. Их контрольные тесты на опасную инфекцию – отрицательные. Всех победивших "COVID-19" в регионе теперь 8810 – это 75,7% от общего числа инфицированных. За сутки зафиксировали три новые смерти от коронавируса. Всех жертв теперь 53.

Наибольшее число новых случаев – на счету Брянска (50). На второй строчке оказался Брянский район с 36-ю заболевшими. А замкнули ТОП-4 Жуковский и Комаричский районы. Там прибавилось 18 и 11 "COVID"-положительных соответственно.

Сейчас первая тройка муниципалитетов с наибольшим числом "COVID-19" выглядит следующим образом: Брянск (4979), Брянский район (1208), Дятьковский район (623).

В брянских государственных лаборатория за сутки выполнили 2707 тестов на коронавирус. А их суммарное число превысило 214 тысяч.

Стало известно, что в Брянской области при необходимости развернут шесть коронавирусных госпиталей. Сейчас они находятся в резерве. На переоснащение потребуются всего сутки. В итоге число дополнительных коек составит 2413. Пока же в регионе функционируют десять COVID-лечебниц. Они рассчитаны на 1433 больных. Из них свободны – около 20 процентов. В больницу кладут пациентов с 3-4 степенью поражения легких.

На данный момент на Брянщине коронавирусом болеют 2811 человек. 89 – в тяжелом состоянии, 48 – на ИВЛ. Такие цифры озвучил директор департамента здравоохранения Брянской области Андрей Бардуков.

Фото: vk.com, официальный канал "Коронавирус. Оперштаб Брянская область".

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».