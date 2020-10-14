В Брянской области утвердили двух новых заместителей губернатора

Новыми заместителями губернатора Брянской области стали Борис Грибанов и Владимир Реунов. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

В Брянской области в должности врио заместителей губернатора утвердили Бориса Грибанова и Владимира Реунова. Первый будет курировать сферу сельского хозяйства и ветеринарию, второй – экономическую политику, природные ресурсы и экологию. Такая информация появилась на официальном сайте облправительства.

Борису Грибанову 63 года. В 2006-2013 годах он работал в должности главного специалиста отдела кадров, науки, образования и мобилизационной работы. А параллельно был первым замом председателя комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области. Семь лет назад Борис Иванович возглавил региональный департамент сельского хозяйства. В новой должности – врио заместителя губернатора – его утвердили 13 октября.

Второму назначенцу – 49. Владимир Реунов уже временно исполнял обязанности губернатора в 2017 году. В мае он подал в отставку по собственному желанию. А с июля 2017-го стал заместителем председателя и первым заместителем председателя комитета по транспорту Правительства Санкт-Петербурга. В этой должности он проработал вплоть до сентября 2020-го. С 12 октября он вновь занимает должность зама брянского губернатора.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».