Рейс Москва-Брянск отменили по техническим причинам

Фото: vk.com, "Международный аэропорт "Брянск".

Во вторник, 13 октября, из-за плохих погодных условий задержали рейс Москва - Брянск. Информация об этом появилась в неофициальной группе международного аэропорта "Брянск".

Самолет должен был вылететь из столичного аэропорта Внуково в 8.50. Также задержали и последующие рейсы. Отложить вылеты пришлось из-за сильного тумана в Брянске.

Судя по информации на официальном сайте авиакомпании, в начале третьего самолет все-таки вылетел из Внуково. Но борт пришлось вернуть. Как сообщили корреспонденту "КП-Брянск" в аэропорту, рейс отменили по техническим причинам.

Кстати, этот же самолет должен был отправиться в Минеральные Воды и обратно.

В группе международного аэропорта "Брянск" советуют уточнять всю информацию по номеру телефона 64-44-20 или на сайтах авиакомпаний.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».