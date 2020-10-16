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В Брянске осудили экс-чиновницу Ирину Левину за аферу в 12 млн рублей

Бывший директор управления Росимущества «отсидит» пять лет
Анна ЛЕВКИНА
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Бывший директор брянского управления Росимущества «отсидит» пять лет за мошенничество.

Бывший директор брянского управления Росимущества «отсидит» пять лет за мошенничество.

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

К пяти годам лишения свободы со штрафом в 200 тысяч рублей приговорил суд бывшего руководителя брянского управления Росимущества. Женщина провернула мошенничество с ущербом в 12 миллионов рублей. Уголовное дело рассмотрел Советский райсуд Брянска в четверг, 15 октября.

В суде Ирина Левина ответила за особо крупное мошенничество. Оказались на скамье подсудимых и два ее подельника – гендиректор коммерческой фирмы и начальник отдела продаж этого же управления. Первому инкриминировали групповую аферу с использованием служебного положения, второму – пособничество в этом.

Доказали, что фигуранты дела совершили преступление в июне 2013-го. Тогда на аукцион выставили арестованное имущество. Однако покупателя ввели в заблуждение относительно реальной стоимости лота и порядка его оплаты. В итоге похитить удалось 12 миллионов рублей.

Так, Ирине Левиной вынесли вышеуказанное наказание. Отбывать срок виновная будет в исправительной колонии общего режима. Что касается подельников, то они получили также реальные сроки. Гендиректора фирмы приговорили к 2,5 годам со штрафов в 100 тысяч рублей, а начальника отдела продаж – к двум годам и 100 тысячам рублей штрафа.

– Кроме того, суд взыскал с осужденных в пользу потерпевшего 9,8 миллионов рублей в счет возмещения причиненного материального ущерба, – говорят в Советском районном суде города. – Осужденных взяли под стражу в зале суда. В законную силу вынесенный приговор пока не вступил.

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