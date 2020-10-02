В Брянске осудили бандитов, закатавших тело убитого в бетон

Фото: пресс-служба СУ СКР по Брянской области.

В Брянске осудили участников преступной банды, которые спрятали тело убитого мужчины в смотровой яме гаража, закатав его в бетон. Организатор преступлений получил 17 лет колонии строгого режима и штраф 200 тысяч рублей. Соучастник преступления 13 лет проведет в колонии особого режима и заплатит 100 тысяч рублей штрафа.

Приговор вынесли в пятницу, 2 октября, в Брянском областной суде на основании вердикта присяжных, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. Мужчин обвиняли по статьям "Убийство", "Создание, руководство и участие в банде", "Незаконное приобретение оружия", "Похищение паспорта" и "Приготовление к мошенничеству".

В суде установили, что фигуранты уголовного дела создали банду в августе прошлого года, чтобы убить 57-летнего предпринимателя и завладеть его земельными участками. Для осуществления своего плана они приобрели оружие. 19 сентября они напали на мужчину и убили его.

Чтобы скрыть следы преступления, они спрятали тело в смотровой яме гаража и залили его бетоном.

Кроме того, у потерпевшего похитили документы на земельные участки и паспорт, чтобы совершить сделку с недвижимостью.

Приговор организатору и участнику банды пока не вступил в законную силу.

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