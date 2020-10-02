Брянские следователи проводят проверку по факту гибели 2-летней девочки на пожаре

Фото: ГУ МЧС России по Брянской области.

Брянские следователи проводят проверку по факту гибели двухлетней девочки на пожаре в поселке Красная Гора. Во пятницу, 2 октября, на место трагедии выехали специалисты пожарно-технической экспертизы. Они установят причину возгорания.

Трагедия случилась вечером в четверг, 1 октября, на улице Луговой. Отец с еще одним ребенком был на улице. Дочка, ей должно скоро исполниться три годика, осталась одна дома. Дом был в поле видимости. Мужчина заметил дым. Он сразу бросился внутрь, но найти малышку не сумел. Тело девочки обнаружили спасатели, когда разбирали завалы после пожара.

Пожарные приехали к горящему дому быстро. К тому времени уже пылала крыша строения. С пламенем справились быстро. Уже через 12 минут после вызова пожар потушили, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области. Но спасти девочку, к несчастью, не смогли.

Крыша частного дома выгорела полностью. Огонь уничтожил часть помещений внутри.

В МЧС просят брянцев не оставлять маленьких детей без присмотра. И во время отопительного сезона соблюдать правила пожарной безопасности.

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