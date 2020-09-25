Портрет Героя России Олега Ермакова изобразили на торце дома в Брянске

Фото: vk.com.

На торце пятиэтажного дома по переулку Полесскому в Фокинском районе Брянска во всю стену изобразили портрет Героя России Олега Ермакова. Нарисовали его брянские художники Сергей Прибыльнов и Андрей Ремизов. Кстати, они уже написали портрет брянского летчика Бориса Афанасьева в Володарском районе. Идею по выполнению портрета Олега Ермакова подсказали родственники Героя, в их числе и родной брат.

Дом по переулку Полесскому выбрали не случайно. Он находится на пересечении с улицей, которая носит имя Героя и одновременно рядом с домом, где Олег Ермаков родился и вырос.

Олег Ермаков родился 26 апреля 1976 года в Брянске. С детства готовил себя к военной службе, занимался в кружке парашютистов. После окончания строительного техникума в 1994 году поступил в Рязанское высшее воздушно-десантное дважды Краснознаменное командное училище, которое окончил в 1998 году с красным дипломом. По распределению был направлен в 76-ю гвардейскую Черниговскую Краснознаменную воздушно-десантную дивизию, расквартированную в Пскове. Был назначен командиром взвода разведки 234-го парашютно-десантного полка.

В составе миротворческих сил участвовал в командировке в Абхазии. С начала февраля 2000 года гвардии лейтенант Олег Ермаков участвовал в контртеррористической операции в Чечне. В ночь на 1 марта вместе с гвардии майором Доставаловым и группой десантников гвардии лейтенант Ермаков предпринял попытку прорваться к ведущей бой 6-й роте. Во время прорыва был ранен в живот. Оставаясь на выгодной позиции, до последнего патрона вел огонь из автомата, прикрывая прорыв товарищей. В последнем бою уничтожил шесть боевиков.

Указом Президента РФ от 12 марта 2000 года «за мужество и отвагу, проявленные при ликвидации незаконных вооруженных формирований в Северо-Кавказском регионе», гвардии лейтенанту Ермакову Олегу Викторовичу посмертно присвоили звание Героя Российской Федерации.

Бойца похоронили на родине в Брянске. В его честь в 2002 году была переименована улица Рыночная в Фокинском районе города Брянска.

Сегодня при движении по проспекту Московскому в сторону Советского района внимание автомобилистов и пассажиров привлекает масштабный потрет Героя, нарисованный на пятиэтажке по Полесскому переулку.

Напомним, раньше московские художники изобразили на торце брянской гостиницы «Турист» портрет одного из руководителей партизанского движения на Брянщине Михаила Ильича Дуки.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».