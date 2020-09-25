Брянский природоохранный прокурор Зубко собрался на пенсию

Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

Природоохранный прокурор Максим Зубко написал рапорт о выходе на пенсию по выслуге лет. Пока он остается работать на своей должности. Рапорт должен подписать генеральный прокурор России.

Как стало известно "КП-Брянск", помощник природоохранного прокурора Брянской области Андрей Фещуков в четверг, 24 сентября, написал заявление по собственному желанию.

Максим Зубко занимает должность природоохранного прокурора Брянской области с 2013 года. В 2018 году ему продлили полномочия на следующий пятилетний срок.

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