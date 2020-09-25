Коронавирус в Брянской области, последние новости на 25 сентября 2020 года

Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

В Брянской области на час ночи в пятницу, 25 сентября, число заболевших коронавирусом составляет 9155 человек. Из них выздоровели 7408. От коронавируса за все время эпидемии скончались 37 брянцев.

В больницах с диагнозом COVID-19 сейчас находятся порядка 400 человек. 14 брянцев - в тяжелом состоянии. Они дышат с помощью аппаратов ИВЛ.

В регионе подготовили 629 мест для больных коронавирусом. Койки открыли в пяти медицинских учреждениях. К 559 койкам подведет кислород. 210 из них можно подключить к ИВЛ. При необходимости в регионе за сутки развернут порядка 3000 коек.

В Брянскую область поступила первая партия вакцины от коронавируса - 42 дозы. До конца года поступит еще 1032 дозы.

Почти пять тысяч брянцев находятся на самоизоляции из-за коронавируса.

В Брянской области каждый день на проведение тестов на коронавирус тратят полтора миллиона рублей.

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