Уголовное дело о ДТП с сыном брянского вице-губернатора передали в СКР

Фото: СКР.

Уголовное дело о смертельном ДТП с сыном бывшего вице-губернатора Брянской области Александра Резунова передали в Следственный комитет. Подозреваемый находится сейчас в Брянской областной больнице, сообщают в пресс-службе СКР. В ближайшее время ему предъявят обвинение по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека". А также изберут меру пресечения.

Авария случилась 18 сентября на проспекте Ленина. Максим Резонов был за рулем "Фольксвагена". Он врезался в "Тойоту", которая стояла на перекрестке для поворота налево. "Тойота" выехала на встречную полосу и столкнулась с "Митцубиси". Водитель "Тойоты" умер через три дня в больнице.

Уголовное дело по признакам преступления "Нарушение правил, повлекшее тяжкий вред здоровью", завели полицейские. Его до сих пор не переквалифицировали после смерти пострадавшего. Вечером в четверг, 24 сентября, стало известно, что уголовное дело будут расследовать в СУ СКР по Брянской области.

- Расследование уголовного дела и проведение процессуальных проверок поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства, - говорят в пресс-службе СК РФ.

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