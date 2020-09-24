В Брянской области прикрыли подпольную нарколабораторию. Полицейские изъяли 143 килограмма синтетических запрещенных веществ.

Двое злоумышленников купили в Брянской области частный дом. В нем организовали незаконное производство синтетических наркотиков. В доме при обыске нашли бочки и канистры с химическими реактивами, фильтры, колбы, миксер для смешивания ингредиентов и промышленные весы.

- Налаженная схема позволяла получать ежесуточно около четырех килограммов наркотических средств, - сказал на заседании Государственного антинаркотического комитета Министр внутренних дел России генерал полиции Владимир Колокольцев. - Наркотики затем сбывались бесконтактным способом в ряде регионов Центрального федерального округа.

Двух организаторов арестовали. Полицейские завели уголовное дело по статье "Незаконное производство наркотических средств".

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