На железнодорожном вокзале в Брянске не будут сносить мост со стороны Володарского района

Фото: "Подслушано Брянск".

На железнодорожном вокзале в Брянске не будут сносить часть пешеходного моста, который ведет в Володарский район. Пролеты и сходы оставят для прохода транзитных пассажиров.

28 сентября начнут второй этап сноса моста. Будут демонтировать пролет в районе путей с 5-го по 10-й. 30 сентября будут сносить пролет с 10-го по 13-й путь.

Работы будут вести с 8.30 до 18.30, сообщают в Службе корпоративных коммуникаций брянского региона МЖД. В это время наземный переход, который располагается рядом с мостом, будет закрыт для прохода. Воспользоваться можно только подземным переходом для прохода к поездам.

Некоторые поезда изменят путь отправления или прибытия. Поэтому пассажиров просят приезжать на вокзал заранее. О всех изменениях будут сообщать по громкой связи и на информационных табло.

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