В Брянской области 51-летнего пермяка полгода держали в рабстве

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В Брянской области владелец пилорамы полгода держал в рабстве 51-летнего жителя Пермского края. Мужчину объявили в розыск его родные, поисками занимались, в том числе, волонтеры.

Активно искать пропавшего начали в конце июля 2020 года. 5 сентября добровольцы «ЛизыАлерт» сообщили, что мужчина найден живым. Позднее вскрылись страшные факты о месте пребывания пермяка.

Павел Тумаков рассказал о своем длительном нахождении в неволе. Около полугода назад он приехал на Брянщину на заработки. Ему удалось устроиться на пилораму. Хозяин предприятия поначалу пообещал пермяку хорошую зарплату и удобный график. Предполагалось, что мужчина будет работать два месяца, а затем на два месяца сможет отправиться домой.

Первый месяц он отработал в Брянске. Затем его перевели в деревню Поляковка Жуковского района, где также находится лесопильное предприятие. После этого житель Пермского края перестал выходить на связь.

Павел Тумаков рассказал, что у него отобрали паспорт и не отпускали домой. Несколько раз мужчина пытался сбежать, но его возвращали назад и избивали. Пермяку все же удалось сбежать из трудового рабства, он смог добраться до Смоленской области и выйти на связь с родственниками. Доехать до дома ему помогли волонтеры движения «Альтернатива».

Как сообщили корреспонденту «Комсомольской правды – Брянск» в пресс-службе УМВД России по Брянской области, заявление от пострадавшего ни в один из региональных отделов полиции не поступало. По словам самого Павла Тумакова, он намерен обратиться в правоохранительные органы уже на родине – в Пермском крае.

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