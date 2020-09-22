Под Брянском открыли дополнительный коронавирусный госпиталь

Фото: ГТРК "Брянск".

В брянском поселке Глинищево открыли дополнительный коронавирусный госпиталь. В Брянской межрайонной больнице подготовили 210 коек. На 22 сентября здесь лежат 24 пациента. В госпиталь госпитализируют больных со средней степенью тяжести.

- Сейчас возвращается очень много пациентов, которые отдыхали за рубежом и на просторах нашей Родины, - сказала ГТРК "Брянск" главный консультант департамента здравоохранения Брянской области Александра Кобзева. - Кроме того, у нас проводится еще дополнительное массовое тестирование тех лиц, которые нуждаются в плановой госпитализации. Чтобы у нас был запас коек, мы решили открыть дополнительный госпиталь.

Коронавирусный госпиталь в Глинищеве стал четвертым в регионе. Два из них функционируют в Брянске - на базе городской больницы №4 - здесь лежат тяжелые пациенты, в инфекционной больнице на Софьи Перовской - сюда госпитализируют пациентов с не тяжелым течением коронавируса, но с сопутствующими заболеваниям. Один госпиталь открыт на юго-западе области - в Новозыбкове.

В Брянской области в последнюю неделю увеличилось число заболевших коронавирусом. Если в начале сентября регистрировали меньше 30 новых случаев в сутки, то теперь каждый день прибавляется порядка 50 заболевших при том же объеме тестирования.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».