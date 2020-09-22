Биография бывшего вице-губернатора Брянской области Александра Резунова

Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

Вице-губернатор Брянской области Александр Резунов вечером в понедельник, 21 сентября, подал в отставку после смертельного ДТП с участием сына. От его имени опубликовали официальное заявление по этому поводу. В нем, в том числе сказано, что он не хочет подводить команду и лично главу региона.

На следующий день во вторник, 22 сентября, информацию об Александре Резунове удалили с официального сайта правительства Брянской области. Исчезла его биография и с сайта брянского отделения партии "Единая Россия".

Александр Резунов родился 6 июня 1958 года в брянском городе Мглин. В 1977-1979-х годах служил в Вооруженных Силах СССР. В 1984 году окончил Великолукский сельскохозяйственный институт по специальности агрономия.

Работать начал в 1984 году в колхозе "Родина" в Суражском районе. С 1987 по 1997 был председателем этого колхоза. Следующие четыре года до 2001 года работал заместителем директора, затем директором Мглинского профессионального училища № 37. С 2001 по 2003 год работал в МИД России в Москве.

С 2003 года - начальник Унечского дорожного отдела Управления дорожного хозяйства Брянской области, с 2004 года - заместитель начальника управления дорожного хозяйства Брянской области, с 2005 по 2009 год - заместитель директора «Брянскавтодор».

С 2009 года по 2014 год Александр Резунов занимал пост главы администрации Красногорского района. В 2014 году его избрали главой администрации Мглинского района.

В декабре 2014 года назначили временно исполняющим обязанности заместителя губернатора Брянской области. В феврале 2015 года утвердили в должности замгубернатора. В октябре 2016-го назначили на должность вице-губернатора Брянской области. В сентябре 2020 Александр Резунов покинул пост по собственному желанию из-за сложившихся обстоятельств.

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