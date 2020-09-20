Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 20 сентября 2020 года. За минувшие сутки заболели 51 человек. Выздоровели 46 пациентов. За сутки выполнили 1442 теста на коронавирус.

В целом с начала пандемии в Брянской области у 8978 человек подтвердили диагноз, вылечились 7334 жителя региона. От коронавируса умерли 37 человек.

В Брянске выявили 29 заболевших. В Дятьковском районе на сегодня диагноз подтвердили еще у 6 пациентов. Всего опасную болезнь диагностировали в 13 муниципалитетах региона.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 20 сентября 2020 года:

— Брянск – 3792 (+29)

— Брянский район – 753 (+1)

— Дятьковский район – 524 (+6)

— Карачевский район – 330 (+1)

— Унечский район – 279 (+1)

— Сельцо – 255

— Жуковский район – 234

— Новозыбков – 207 (+1)

— Трубчевский район – 202

— Погарский район – 201 (+1)

— Фокино – 186

— Стародубский район – 176

— Клинцы – 160 (+3)

— Климовский район – 158 (+1)

— Мглинский район – 154

— Почепский район – 146 (+1)

— Выгоничский район – 146

— Клетнянский район – 115

— Навлинский район – 115 (+2)

— Дубровский район – 114

— Брасовский район – 113 (+1)

— Комаричский район – 98

— Суземский район – 78

— Суражский район – 76

— Красногорский район – 65

— Жирятинский район – 61 (+3)

— Клинцовский район – 60

— Гордеевский район – 59

— Севский район – 43

— Злынковский район – 27

— Рогнединский район – 26

— Иногородние – 25.

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