Фото: пресс-служба правительства Брянской области.
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 20 сентября 2020 года. За минувшие сутки заболели 51 человек. Выздоровели 46 пациентов. За сутки выполнили 1442 теста на коронавирус.
В целом с начала пандемии в Брянской области у 8978 человек подтвердили диагноз, вылечились 7334 жителя региона. От коронавируса умерли 37 человек.
В Брянске выявили 29 заболевших. В Дятьковском районе на сегодня диагноз подтвердили еще у 6 пациентов. Всего опасную болезнь диагностировали в 13 муниципалитетах региона.
Карта распространения коронавируса в Брянской области на 20 сентября 2020 года:
— Брянск – 3792 (+29)
— Брянский район – 753 (+1)
— Дятьковский район – 524 (+6)
— Карачевский район – 330 (+1)
— Унечский район – 279 (+1)
— Сельцо – 255
— Жуковский район – 234
— Новозыбков – 207 (+1)
— Трубчевский район – 202
— Погарский район – 201 (+1)
— Фокино – 186
— Стародубский район – 176
— Клинцы – 160 (+3)
— Климовский район – 158 (+1)
— Мглинский район – 154
— Почепский район – 146 (+1)
— Выгоничский район – 146
— Клетнянский район – 115
— Навлинский район – 115 (+2)
— Дубровский район – 114
— Брасовский район – 113 (+1)
— Комаричский район – 98
— Суземский район – 78
— Суражский район – 76
— Красногорский район – 65
— Жирятинский район – 61 (+3)
— Клинцовский район – 60
— Гордеевский район – 59
— Севский район – 43
— Злынковский район – 27
— Рогнединский район – 26
— Иногородние – 25.
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