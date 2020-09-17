Под Брянском открыли обновленный Музей истории партизанского движения

Фото: пресс-служба Брянской областной думы.

Под Брянском 17 сентября на мемориальном комплексе «Партизанская поляна» после ремонта открыли Музей истории партизанского движения.

В торжественной церемонии приняли участие губернатор Александр Богомаз, руководители Брянска, областные и городские депутаты. Участники мероприятия почтили память павших возложением цветов к мемориалу, рассказали в пресс-службе Брянской областной думы.

Музей истории партизанского движения в состав мемориального комплекса «Партизанская поляна» вошел в 1977 году. Начатая в 2019 году реконструкция увеличила площадь музея почти вдвое.

Здесь открыли новые залы, появились современные фондохранилища. После ремонта в музее создали все условия для посещения выставок людьми с ограниченными возможностями.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».