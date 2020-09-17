В Брянске в День города открыли движение по Литейному мосту

Фото: "Брянская губерния".

В Брянске в День города 17 сентября открыли движение по Литейному мосту. По контракту должны работы должны были завершить в декабре 2021 года. Но первую очередь моста достроили гораздо раньше.

Сначала подрядчик сообщал, что откроет мост в августе этого года. Но необходимые работы завершить не успели. И открыли движение в сентябре.

Новый мост способен выдержать нагрузку почти 100 тонн. Его строили круглые сутки. На работы выделили больше 455 миллионов рублей.

На торжественное открытие моста привезли военные машины, собранные на шасси Брянского автомобильного завода. Пользователи заметили их на улицах города и опубликовали видео в соцсетях.

Вторую очередь Литейного моста начнут строить после того, как завершат работы на первой. Для этого реконструируют старую часть сооружения.

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