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В Брянске 17 октября напишут "Тотальный диктант-2020"

Акция впервые проведут осенью
Марина АНТОНОВА
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Акцию проведут позже из-за коронавируса.

Акцию проведут позже из-за коронавируса.

Фото: Ольга УМАРОВА

В Брянске 17 октября планируют написать"Тотальный диктант-2020". Акцию впервые проведут осенью, а не весной. В этом году ее пришлось отложить из-за коронавируса.

В каком формате проведут "Тотальный диктант", зависит от эпидемиологической ситуации. Организаторы подготовили три сценария акции. Диктант либо напишут очно в аудиториях с соблюдением санитарных норм и социальной дистанции, либо в онлайн-формате через специальную форму на сайте проекта, либо дома на бланке диктанта фирменной ручкой под диктовку диктора, которого будут транслировать через интернет. Последний вариант подразумевает, что участник должен принести бланк на проверку в проверочный пункт. Он находится на территории бывшего автогородка на Кургане Бессмертия.

Фирменные ручки "Тотального диктанта" выдают там же с 11 сентября с 16.00 до 21.00. Участники должны иметь при себе медицинские маски.

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