Жители Почепского района благодарят Брянскэнерго за работу по улучшению электроснабжения населенных пунктов

Фото: «Россети Центр».

В адрес заместителя генерального директора – директора филиала «Россети Центр Брянскэнерго» Александра Косарима пришло письмо от главы администрации Московского сельского поселения Почепского района Брянской области Станислава Радькова.

В нем глава поселения от имени жителей района благодарит сотрудников филиала за оперативную работу по расчистке линий электропередач, в результате проведения которой существенно улучшилось электроснабжение деревень Нельжичи и Пушкари, села Стригово и поселка Московского.

«Жители оценили проделанную специалистами работу и со словами благодарности неоднократно обращаются в администрацию поселения», - говорится в письме.

Работы на линиях 0,4 кВ и 10 кВ в Почепском районе проводятся в рамках подготовки к ОЗМ. К ним привлечен персонал Почепского, Трубчевского, Унечского, Гордеевского, Севского, Суземского, Мглинского, Красногорского и Суражского РЭС.