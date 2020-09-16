Движение – только вперед!

Марина Степановна Афанаскина.

Финал VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) уверенно стартовал по всей стране. С 1 по 20 августа 2020 года в России проходили Отборочные соревнования для участия в Финале VIII Национального чемпионата "Молодые профессионалы".

16 августа 2020 года Брянскую область в компетенции 41 "Медицинский и социальный уход" в дистанционно-очном формате представляла Гореликова Дарья, студентка Брянского базового медицинского колледжа. Соревнования по данной компетенции проходили с 13 по 20 августа. Конкурсантка осуществляла доказательный уход за пациентом с аденокарценомой сигмовидной кишки: оценила функциональное состояние пациента, выполнила назначения врача, предоставила пациенту рекомендации в рамах ухода и необходимую психологическую поддержку, провела профилактику возможных осложнений.

Дарья Гореликова.

Гореликова Дарья успешно выступила в Отборочных соревнованиях Финала VIII Национального чемпионата "Молодые профессионалы" (Worldskills Russia) и вышла в Финал Национального чемпионата. С 6 сентября по 9 сентября 2020 года финалистка чемпионата демонстрировала свои профессиональные умения под пристальным вниманием экспертов России, оценивающих еще 19 конкурсантов из разных регионов.

Площадка соревнований на базе Брянского базового медицинского колледжа оснащена необходимым современным оборудованием, расходными материалами и предметами ухода, имитируя рабочее место медицинской сестры в различных зонах – сферах медицинского и социального ухода. Участница осуществляла доказательный уход, обучение пациента в условиях медицинской организации (стационар и дневной стационар), в домашних условиях и в условиях центра сестринского ухода/дома престарелых.

Конкурсант с пациентом.

Эксперты из разных уголков страны в режиме реального времени следили за ходом соревнований и оценивали профессиональные знания и умения в области ухода за пациентом, навыки организации работы, оперативность оказания экстренной медицинской помощи, коммуникабельность, внимательность, отзывчивость, способность оказать психологическую поддержку. При оценке учитывался уровень самоорганизации конкурсанта, способность найти подход к пациенту, понять его потребности и оказать адекватную медицинскую и психологическую поддержку. Двадцать камер были нацелены на участницу и фиксировали каждое ее движение, каждое слово, каждую эмоцию.

Дарья Гореликова с экспертом Т. П. Корнюшиной.

Одной из участниц в Финале VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» в компетенции R2 Лабораторный медицинский анализ, представлявшей Брянскую область, была студентка Брянского базового медицинского колледжа специальности «Лабораторная диагностика» – Шопина Дарья. Участники проходили тестирование по практическим навыкам и выполняли практические манипуляции по проведению биохимического исследования, осуществление посева микроорганизмов по предложенной схеме, а также готовили раствор заданной концентрации и контролировали концентрацию полученного раствора потенциометрическим методом. Одновременно в режиме on line работали 17 региональных площадок страны.

Оценивание участников проводили сертифицированные эксперты из Брянской, Волгоградской, Московской, Ульяновской, Новосибирской областей, г. Москвы и Республики Татарстан.

Дарья Шопина.

Участники и призеры чемпионатов являются лидерами в профессиональной деятельности. Первыми откликаются для решения сложных задач. Так победитель регионального чемпионата "Молодые профессионалы" 2019 года Алина Приходько вместе с другими выпускниками и студентами выпускных групп отправились работать медицинскими сестрами и санитарами в стационары города, специализировавшиеся на лечении пациентов с коронавирусной инфекцией.

Всего в юбилейный для Брянского базового медицинского колледжа 2020 год, когда учебному заведению исполняется 90 лет, стены альма-матер покинули 441 выпускник образовательной организации. Среди выпускников медицинского колледжа медицинские сестры и зубные техники, фельдшеры и акушерки, фармацевты и медицинские лабораторные техники. И каждого выпускника отличает человеколюбие и справедливость, милосердие и выдержка, честь и совесть, воля и личное достоинство, вера в добро и стремление к исполнению нравственного и профессионального долга перед самим собой, пациентом, своей семьей и своим Отечеством.

На рабочих местах в лечебных и аптечных учреждениях выпускники медицинского колледжа проявляют свои лучшие человеческие и профессиональные качества, бескорыстие, скромность, добросовестность и долготерпение, здравый смысл и высокую ответственность за оказываемую помощь пациентам.

Волонтеры движения WorldSkills Russia занимают активную жизненную позицию и активно включились в проведение общероссийской акции #Мывместе волонтёров Брянщины. Знаком отличия в День российской молодежи 27 июня 2020 года за бескорыстный труд награждена студентка специальности Лечебное дело медицинского колледжа Голайдо Алина, во время торжественного награждения добровольцев региона, помогавших в период самоизоляции пожилым людям и маломобильным гражданам в условиях пандемии коронавируса и введенного режима самоизоляции продуктами питания и лекарствами.

Эксперты движения Worldskills Russia – преподаватели медицинского колледжа Вишневская Н.В., Анрюхина Е.А., Корнюшина Т. П., Киселёва Н. В. в числе первых в России разработали программы обучения средних медицинских работников для работы с новой коронавирусной инфекцией в условиях медицинских организаций.

Колледжем через портал непрерывного медицинского образования на безвозмездной основе обучено 2322 средних медицинских работника Брянской области.

Брянский базовый медицинский колледж является участником программы профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц, пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции.

Движение Worldskills способствует и активному привлечению заинтересованных, хорошо подготовленных, осознанно выбравших медицинскую профессию абитуриентов. Ежегодные чемпионаты, подготовка к участию в них школьников в качестве юниоров, участие в мастер-классах помогают школьникам ближе познакомиться с миром медицины, увидеть собственными глазами, насколько это сложная и в то же время увлекательная область. У них есть возможность увидеть осуществление разных манипуляций и даже попробовать выполнить что-то самостоятельно под чутким руководством преподавателей и волонтёров-медиков. Коллектив колледжа реализует программу «Билет в будущее», запланировав в текущем учебном году проведение восьми мероприятий для школьников Брянска и области. Это увеличивает интерес к медицинским профессиям. Доказательством тому является нынешняя приёмная кампания, за время которой на отдельных специальностях конкурс составил от 4-х до 7-ми человек на место.

Коллектив Брянского базового медицинского колледжа создает условия для опережающей подготовки специалистов среднего звена развивающейся отрасли «Здравоохранение» в соответствии с передовыми технологиями, стандартами Worldskills Russia, способствующих расширению портфеля программ профессионального обучения и дополнительного профессионального образования, сохраняя и приумножая традиции одного из старейших образовательных учреждений Брянской области.

Уважаемые ветераны, жители Брянщины, коллеги, студенты!

Примите сердечные поздравления с 77-ой годовщиной освобождения Брянщины от немецко-фашистких захватчиков и Днем города Брянска!

В этом году родному, любимому Брянску исполняется 1035 лет. Для тех, кто здесь родился и вырос, кто приехал однажды и неразрывно связал свою судьбу с ним – это малая Родина, самая прекрасная и удивительная. Брянск – это город воинской Славы с большой историей, с накопленным опытом и славными традициями. Особые слова признательности в этот праздничный день мы выражаем старшему поколению жителей города. Именно вы заложили прочный фундамент нашего благополучия и всегда будете для нас примером! С каждым годом областная столица становится более привлекательной и удобной для жизни. Будущее города и всей Брянщины определяют его жители. Каждый из нас сегодня своим трудом, своим отношением к любимому краю старается сделать свой родной край лучше.

Праздничные даты в этом году овеяны приятными событиями для региона – победой А.В. Богомаза на выборах Губернатора Брянской области.

Уважаемый Александр Васильевич!

Примите искренние и теплые поздравления с избранием Вас на должность Губернатора Брянской области!

Это высокое доверие Вы заслужили своей плодотворной работой и неиссякаемой энергией во благо Брянщины. Вы принадлежите к числу видных, успешных управленцев нового времени, чей достойный жизненный путь, целеустремленность, высокий профессионализм вызывают глубокое уважение. Вы обладаете важным качеством – высокоответственным государственным подходом к делу, которому Вы служите. Вас отличают глубокие знания, прекрасные организаторские способности, умение работать на достойный результат.

Желаю Вам и всем жителям Брянщины добра, крепкого здоровья, бодрости духа, счастья, профессиональных успехов, реализации намеченных планов и поставленных задач.

В желании и умении брать на себя ответственность за выполняемое дело будущие медицинские работники ориентируются на Губернатора Брянской области. Коллектив колледжа благодарит Губернатора и Правительство за помощь и поддержку и надеется на дальнейшее взаимодействие с колледжем.

Директор ГАПОУ «Брянский базовый медицинский колледж», главный внештатный специалист по медицинскому и фармацевтическому образованию департамента здравоохранения Брянской области,

кандидат педагогических наук, Отличник здравоохранения Марина Степановна Афанаскина

Лицензия серия 32Л01 №0002490 рег. №3761 от 30.09.15г. реклама