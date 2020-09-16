Коронавирус в Брянской области, последние новости на 16 сентября 2020 года

Наибольшее число заболевших выявили в Брянске: 18 человек. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Брянской области на час ночи 16 сентября коронавирусом заболели 46 человек. Выздоровели 10 пациентов, новых смертей от COVID-19 не произошло. За сутки выполнили 100 тестов на коронавирус.

В целом с начала пандемии в Брянской области у 8733 человек подтвердили диагноз, вылечились 7090 жителей региона. От коронавируса умерли 35 человек.

Наибольшее число заболевших выявили в Брянске: 18 человек. В Брянском районе тесты показали положительный результат в семи, а в Трубчевском районе – в шести случаях. За сутки COVID-19 обнаружили у одного иногороднего. Всего опасную болезнь диагностировали в девяти городах и районах области.

Карта распространения коронавируса в Брянской области. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

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