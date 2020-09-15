Истощенной брянской девочке нашли приемную семью

Фото: уполномоченный по правам ребенка в Брянской области Инна Мухина.

Для брянской истощенной девочки подбирают приемных родителей. Уже появились претенденты на эту роль. Они познакомились с ребенком и подтвердили свое намерение принять малышку в семью.

После основного курса реабилитации документы на усыновление направят в суд. Когда появится судебное решение об удочерении, информация о ребенке больше не будет освещаться в СМИ, рассказала уполномоченный по правам ребенка в Брянской области Инна Мухина.

Маленькая Ирочка сейчас находится в доме ребенка и проходит психологическую, медицинскую и социальную адаптацию. По врачебным рекомендациям ребенку выписали очки и ортопедическую обувь. Малышка получила инвалидность.

В отношении бывших приемных родителей завершаются следственные мероприятия.

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