За минувшие сутки заболели 46 человека. Выздоровели 10 пациентов, новых смертей от COVID-19 не произошло. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 15 сентября 2020 года. За минувшие сутки заболели 46 человека. Выздоровели 10 пациентов, новых смертей от COVID-19 не произошло. За сутки выполнили 100 тестов на коронавирус.

В целом с начала пандемии в Брянской области у 8733 человек подтвердили диагноз, вылечились 7090 жителей региона. От коронавируса умерли 35 человек.

Наибольшее число заболевших выявили в Брянске: 18 человек. В Брянском районе тесты показали положительный результат в семи, а в Трубчевском районе – в шести случаях. За сутки COVID-19 обнаружили у одного иногороднего. Всего опасную болезнь диагностировали в 9 городах и районах области.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 15 сентября 2020 года:

— Брянск – 3681 (+18)

— Брянский район – 722 (+7)

— Дятьковский район – 484 (+4)

— Карачевский район – 324 (+2)

— Унечский район – 277

— Сельцо – 255 (+2)

— Погарский район – 198

— Новозыбков – 202 (+3)

— Жуковский район – 226

— Фокино – 186

— Стародубский район – 174

— Клинцы – 157

— Климовский район – 157 (+2)

— Трубчевский район – 201 (+6)

— Мглинский район – 153

— Почепский район – 145

— Выгоничский район – 142 (+1)

— Клетнянский район – 112

— Навлинский район – 112

— Дубровский район – 112

— Брасовский район – 111

— Комаричский район – 98

— Суземский район – 78

— Суражский район – 76

— Красногорский район – 64

— Гордеевский район – 57

— Клинцовский район – 57

— Жирятинский район – 54

— Севский район – 42

— Рогнединский район – 26

— Злынковский район – 25

— Иногородние – 25 (+1).

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