За минувшие сутки заболели 46 человека. Выздоровели 10 пациентов, новых смертей от COVID-19 не произошло.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 15 сентября 2020 года. За минувшие сутки заболели 46 человека. Выздоровели 10 пациентов, новых смертей от COVID-19 не произошло. За сутки выполнили 100 тестов на коронавирус.
В целом с начала пандемии в Брянской области у 8733 человек подтвердили диагноз, вылечились 7090 жителей региона. От коронавируса умерли 35 человек.
Наибольшее число заболевших выявили в Брянске: 18 человек. В Брянском районе тесты показали положительный результат в семи, а в Трубчевском районе – в шести случаях. За сутки COVID-19 обнаружили у одного иногороднего. Всего опасную болезнь диагностировали в 9 городах и районах области.
Карта распространения коронавируса в Брянской области на 15 сентября 2020 года:
— Брянск – 3681 (+18)
— Брянский район – 722 (+7)
— Дятьковский район – 484 (+4)
— Карачевский район – 324 (+2)
— Унечский район – 277
— Сельцо – 255 (+2)
— Погарский район – 198
— Новозыбков – 202 (+3)
— Жуковский район – 226
— Фокино – 186
— Стародубский район – 174
— Клинцы – 157
— Климовский район – 157 (+2)
— Трубчевский район – 201 (+6)
— Мглинский район – 153
— Почепский район – 145
— Выгоничский район – 142 (+1)
— Клетнянский район – 112
— Навлинский район – 112
— Дубровский район – 112
— Брасовский район – 111
— Комаричский район – 98
— Суземский район – 78
— Суражский район – 76
— Красногорский район – 64
— Гордеевский район – 57
— Клинцовский район – 57
— Жирятинский район – 54
— Севский район – 42
— Рогнединский район – 26
— Злынковский район – 25
— Иногородние – 25 (+1).
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