Коронавирус в Брянской области, последние новости на 15 сентября 2020 года

Больше всего заболевших обнаружили в Брянске, за сутки в городе заразились 16 человек. Фото: Татьяна АЛЕКСАНДРОВА

В Брянской области на час ночи 15 сентября коронавирусом заболели 42 человека. Выздоровели 14 пациентов, новых смертей от COVID-19 не произошло. За сутки выполнили 603 теста на коронавирус.

В целом с начала пандемии в Брянской области у 8687 человек подтвердили диагноз, вылечились 7080 жителей региона. От коронавируса умерли 35 человек.

Больше всего заболевших обнаружили в Брянске, за сутки в городе заразились 16 человек. В Дятьковском районе выявили шесть случаев заболевания. Всего опасную болезнь диагностировали в 16 городах и районах области.

Карта распространения коронавируса в Брянской области. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

14 сентября сообщили, что карантин для футболистов брянского «Динамо» закончится 18 сентября. Уже на следующий день, 19 сентября, команда встретится с ивановским «Текстильщиком».

Напомним, у брянских футболистов выявили коронавирус перед матчем, который должен был состояться 6 сентября. Команду отправили на двухнедельный карантин. Из-за этого брянские футболисты пропустили три игры. В каждой из них им засчитали техническое поражение со счетом 0:3.

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