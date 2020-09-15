Фото: пресс-служба избирательной комиссии Брянской области.

В Брянской области подвели окончательные итоги выборов губернатора. Главой региона на второй срок избрали Александра Богомаза. Итоговый протокол подписали члены избирательной комиссии региона в присутствии представителей прокуратуры и СМИ в два часа дня во вторник, 15 сентября.

- Избирательная комиссия Брянской области постановила признать выборы губернатора Брянской области состоявшимися и действительными, - говорят в пресс-службе. - А Богомаза А.В. – считать избранным на должность губернатора Брянской области.

По итогам выборов, которые проходили с 11 по 13 сентября, Александр Богомаз набрал 71,69% голосов, Андрей Архицкий - 10,09%, Сергей Курденко - 8,2%, Дмитрий Корнилов - 4,31%, Сергей Чернышов - 3,97%.

Явка на выборах в Брянской области в 2020 году составила 50,37%. Проголосовать пришли 496132 жителя региона.

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