День города в Брянске-2020: программа мероприятий

Праздничный фейерверк начнется в 21.30 на Кургане Бессмертия. Фото: Марина АНТОНОВА

День города в Брянске-2020 в этом году пройдет в непривычном формате. 17 сентября из-за коронавируса не будет традиционных парада поколений и митинга на центральных площадях. Праздничный день не станет выходным днем для школьников, детсадовцев и работников муниципальных учреждений. Мы собрали самые интересные события, которые пройдут в Брянске 17 сентября в офлайн формате – то есть те, которые можно посетить лично, а не увидеть через интернет.

Бежицкий район

- 11.00 – 13.00– 13.00 Майский парк – вручение сертификатов на стипендии лучшим работникам культуры и искусства

- 18.00 – 20.00 – Майский парк – праздничный концерт

- 10.00 – митинг у воинского мемориала на улице Почтовой

- 12.00 – 14.00, 19.00 – праздник и концерт у ДК в Радице-Крыловке

- 14.00 – праздник в поселке Октябрьский

- 16.00 – мини-концерты во дворах

- 19.00 – концерт у ДК имени Медведева

- 19.00 – концерт пере ДК в Бежичах

Володарский район

- 12.00 – концерт у ДК в Большом Полпине

- 17.00 – концерт в парке Юность

- 16.00 – мини-концерты во дворах

- 19.00 – концерт перед ДК имени Кравцова

- 19.00 – концерт перед ДК имени Горького

Советский район

- 11.00 – парк 1000-летия Брянска – соревнования по велоспорту и воркауту

- 12.00 – 17.00 – площадь Карла Маркса – Выставка ретро-автомобилей

- 16.00 – мини-концерты во дворах

- 16.00 – концерт Брянского Губернаторского симфонического оркестра и артистов областной филармонии. Он будет транслироваться на светодиодном экране перед концертным залом «Дружба».

- 17.00 – парк имени Толстого – концерт Брянского городского духового оркестра

- 19.00 – парк 1000-летия Брянска – праздничный концерт

Фокинский район:

17.00 – парк железнодорожников – концерт Брянского городского оркестра народных инструментов.

ГДЕ САЛЮТ?

Праздничный фейерверк 17 сентября устроят на Кургане Бессмертия. Начало – в 21.30.

ПОГОДА

Днем 17 сентября в Брянске будет тепло – от 23 до 25 градусов. Синоптики обещают небольшой дождь и довольно сильный ветер – до 7 метров в секунду. К вечеру дождь усилится. Температура вечером – +12 - +18.

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