День города в Брянске-2020: программа мероприятий

Праздничный фейерверк начнется в 21.30 на Кургане Бессмертия.
Фото: Марина АНТОНОВА
День города в Брянске-2020 в этом году пройдет в непривычном формате. 17 сентября из-за коронавируса не будет традиционных парада поколений и митинга на центральных площадях. Праздничный день не станет выходным днем для школьников, детсадовцев и работников муниципальных учреждений. Мы собрали самые интересные события, которые пройдут в Брянске 17 сентября в офлайн формате – то есть те, которые можно посетить лично, а не увидеть через интернет.
Бежицкий район
- 11.00 – 13.00– 13.00 Майский парк – вручение сертификатов на стипендии лучшим работникам культуры и искусства
- 18.00 – 20.00 – Майский парк – праздничный концерт
- 10.00 – митинг у воинского мемориала на улице Почтовой
- 12.00 – 14.00, 19.00 – праздник и концерт у ДК в Радице-Крыловке
- 14.00 – праздник в поселке Октябрьский
- 16.00 – мини-концерты во дворах
- 19.00 – концерт у ДК имени Медведева
- 19.00 – концерт пере ДК в Бежичах
Володарский район
- 12.00 – концерт у ДК в Большом Полпине
- 17.00 – концерт в парке Юность
- 16.00 – мини-концерты во дворах
- 19.00 – концерт перед ДК имени Кравцова
- 19.00 – концерт перед ДК имени Горького
Советский район
- 11.00 – парк 1000-летия Брянска – соревнования по велоспорту и воркауту
- 12.00 – 17.00 – площадь Карла Маркса – Выставка ретро-автомобилей
- 16.00 – мини-концерты во дворах
- 16.00 – концерт Брянского Губернаторского симфонического оркестра и артистов областной филармонии. Он будет транслироваться на светодиодном экране перед концертным залом «Дружба».
- 17.00 – парк имени Толстого – концерт Брянского городского духового оркестра
- 19.00 – парк 1000-летия Брянска – праздничный концерт
Фокинский район:
17.00 – парк железнодорожников – концерт Брянского городского оркестра народных инструментов.
ГДЕ САЛЮТ?
Праздничный фейерверк 17 сентября устроят на Кургане Бессмертия. Начало – в 21.30.
ПОГОДА
Днем 17 сентября в Брянске будет тепло – от 23 до 25 градусов. Синоптики обещают небольшой дождь и довольно сильный ветер – до 7 метров в секунду. К вечеру дождь усилится. Температура вечером – +12 - +18.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».