Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске на День города устроят выставку ретро-автомобилей и мотоциклов. Экспозицию разместят в районе сквера Карла Маркса.

Выставку машин по традиции организует Советская районная администрация, сообщают в пресс-службе мэрии. В прошлом году на ней было представлено 20 экспонатов. В этом зрители увидят больше 40. Это редкие автомобили из прошлого века, современные и эксклюзивные мотоциклы.

Выставку можно посмотреть с 12.00 до 17.00 в четверг, 17 сентября. Для гостей подготовили небольшой концерт. На нем выступят танцевальные коллективы города и театр моды.

Из-за выставки автомобилей запретят парковку на площади Карла Маркса от дома №5 до дома №7. Ограничение движения будет действовать с десяти часов утра до шести часов вечера. Проехать здесь смогут только машины экстренных служб.

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