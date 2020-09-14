В Брянске по выходным организовали дополнительный автобусный рейс от вокзала

Автобус будет отправляться от вокзала в 23.38. Фото: Елена РАКОВА

В Брянске с 12 сентября организовали дополнительный рейс автобуса от вокзала в Володарском районе. Он будет ходить по выходным дням. На автобусе будет удобно уезжать с вокзала тем, кто прибыл на вечернем поезде из Москвы.

Автобус будет отправляться от вокзала в 23.38, сообщают в группе "Брянский автобус" в соцсети. Поезд №741 Москва - Брянск прибывает на Брянск-Орловский в 23.22.

Автобус проедет от бульвара Щорса через вокзал, Набережную, автовокзал, Бежицкий рынок. Конечная маршрута на остановке "Дружба". От бульвара Щорса автобус отправляется в 23.23. Новый маршрут оставят, если он будет пользоваться популярностью у пассажиров.

Кстати, пассажиры, приезжающие из Москвы по будням, могут также воспользоваться подвозочными рейсами. В 23.38 вокзал проходит маршрут "Фосфоритный завод - Дружба". Он идет через Набережную, автовокзал и Бежицкий рынок. В то же время от вокзала отправляется автобус через улицу Речную. Он проходит по маршруту Дизельный завод - Брянск-2 - вокзал - Речная улица - Бежицкий рынок - Дружба.

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