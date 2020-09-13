В Брянске в привокзальном сквере установили авторский забор

На привокзальной площади станции Брянск-1 в 2020 году проходит комплексное благоустройство. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Брянске в привокзальном сквере установили декоративные заборы, выполненные на заказ по авторскому эскизу специально для Брянска.

Также здесь завершают отделку фонтана. Чаша гидросооружения приобретает свою форму.

Кроме этого, в привокзальном сквере посадили еще 25 деревьев. В настоящее время завершают монтировать наружное освещение и видеонаблюдение.

Напомним, на привокзальной площади станции Брянск-1 в 2020 году проходит комплексное благоустройство.

Здесь сформировали большое кольцо для движения автотранспорта. Сейчас завершают реконструкцию сквера, рассказали в пресс-службе Брянской городской администрации.

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