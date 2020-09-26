Со Свенского монастыря под Брянском снят коронавирусный карантин

В Брянском районе для посещений открыли Свенский монастырь. На вынужденном карантине братия находилась две недели из-за вспышки коронавируса. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

В брянском Свенском монастыре сняли коронавирусный карантин. На вынужденной изоляции братия находилась со 2 по 16 сентября. Еще неделя потребовалась на обработку помещений дезинфицирующими средствами.

Отныне Свенский монастырь открыт для посещений. Сообщение об этом появилось на официальном сайте Брянской епархии вечером 25 сентября. Процитируем:

«Дорогие братья и сестры! Свенский Успенский мужской монастырь вновь открыт для посещений. Святая обитель приглашает паломников и прихожан на монастырские богослужения».

Напомним, древнюю обитель на берегу Десны в Брянском районе закрыли из-за вспышки коронавирусной инфекции. Опасную инфекцию выявили у священнослужителей. А решение о соблюдении двухнедельного карантина приняло региональное управление Роспотребнадзора. По предварительным данным, монахи заразились COVID-19 после крестного хода в честь Свенской иконы Божией матери. Он состоялся 30 августа. В тот же день была совершена праздничная литургия в Свято-Успенском соборе Свенского мужского монастыря. Возглавил ее митрополит Брянский и Севский Александр.

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