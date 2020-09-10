Коронавирус продолжает атаковать брянских спортсменов

Фото: официальный сайт Федерации легкой атлетики Брянской области.

Брянскую спортивную школу олимпийского резерва «Русь» отправили на карантин. Как стало известно корреспонденту «КП-Брянск», после прошедшего в августе в Брянске Кубка России по легкой атлетике у спортсменов и тренеров спортшколы «Русь» заподозрили коронавирус.

Также появилась информация о вероятности заболевания среди чиновников городского спорткомитета. На карантине находится председатель комитета по физической культуре и спорту Брянской горадминистрации Александр Погорелов.

Напомним, на прошлой неделе в Брянске коронавирус обнаружили у футболистов брянского «Динамо». Спортсменов направили на двухнедельный карантин. В несыгранных матчах футбольной национальной лиги брянской команде засчитали техническое поражение.

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