Сейчас специалист из Санкт-Петербурга проводит пуско-наладочные работы.
Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
В Брянске готовят к запуску фонтан в обновленном сквере «Литий». В настоящее время все работы по благоустройству этой зоны отдыха уже завершили.
На прошедшей неделе строители полностью смонтировали систему видеонаблюдения, установили урны и лавочки. Подрядчики завершили облицовку фонтана и подвели необходимое оборудование.
Специалист из Санкт-Петербурга провел пуско-наладочные работы. Фонтан уже начали заполнять водой, рассказали в пресс-службе Брянской городской администрации.
Фонтан уже начали заполнять водой.
Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
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