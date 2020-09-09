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В Брянске готовят к запуску фонтан в обновленном сквере «Литий»

Его уже начали заполнять водой
Татьяна АЛЕКСАНДРОВА
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Сейчас специалист из Санкт-Петербурга проводит пуско-наладочные работы.

Сейчас специалист из Санкт-Петербурга проводит пуско-наладочные работы.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Брянске готовят к запуску фонтан в обновленном сквере «Литий». В настоящее время все работы по благоустройству этой зоны отдыха уже завершили.

На прошедшей неделе строители полностью смонтировали систему видеонаблюдения, установили урны и лавочки. Подрядчики завершили облицовку фонтана и подвели необходимое оборудование.

Специалист из Санкт-Петербурга провел пуско-наладочные работы. Фонтан уже начали заполнять водой, рассказали в пресс-службе Брянской городской администрации.

Фонтан уже начали заполнять водой.

Фонтан уже начали заполнять водой.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

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