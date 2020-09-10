В Брянске улицу Советскую откроют 10 сентября

Торжественная церемония намечена на 11.00. Фото: Марина АНТОНОВА

В Брянске улицу Советскую откроют для движения в четверг, 10 сентября. Торжественная церемония намечена на 11.00.

Накануне вечером на ней включили все светофоры, со стороны кольца на улице Крахмалева развесили флаги. Утром в четверг рабочие убирают тротуары и территорию вокруг.

Новая дорога связывает улицы Крахмалева и Объездную. С двух сторон построили кольцевые развязки.

Светофоры в районе кольца на Советской включили, а вот подходы к ним доделали пока не все. Фото: Марина АНТОНОВА

На кольце со стороны улицы Крахмалева обещали высадить клумбу. Но пока его украсили огромными гвоздиками. Тротуары на Советской полностью готовы. А вот в районе кольца еще не доделаны. Дорожники оборудуют пешеходные дорожки и дальше - по улице Фокина.

В центре кольцевой развязки сделают клумбу. Перед открытием ее украсили огромными гвоздиками. Фото: Марина АНТОНОВА

У новой дороги на Советской - четыре широкие полосы, тротуары, светофоры, газоны.

Дорога по Советской проходит в новом микрорайоне на старом аэропорту. Фото: Марина АНТОНОВА

Кстати, новую дорогу на улице Горбатова, которая пересекает Советскую уже открыли для движения.

На Советской использовали новый тип пешеходного ограждения. А вот на улице Фокина устанавливают уже знакомые горожанам заборы. Фото: Марина АНТОНОВА

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